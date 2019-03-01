Деспотович сыграет в атаке у «Оренбурга», Ахъядов и Понсе выйдет впереди у «Анжи»

от фамилии деспотович муражки по коже.... хоть и не баба .... просто православный ....
«Оренбург» и «Анжи» назвали состав на первый матч 18-го тура и второй части сезона РПЛ.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Ондуа, Закиров, Маркелов, Ахъядов, Понсе.
Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16:30 по московскому времени.
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