Деспотович сыграет в атаке у «Оренбурга», Ахъядов и Понсе выйдет впереди у «Анжи»

«Оренбург» и «Анжи» назвали состав на первый матч 18-го тура и второй части сезона РПЛ.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Ондуа, Закиров, Маркелов, Ахъядов, Понсе.

Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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