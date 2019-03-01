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    Деспотович сыграет в атаке у «Оренбурга», Ахъядов и Понсе выйдет впереди у «Анжи»

    «Оренбург» и «Анжи» назвали состав на первый матч 18-го тура и второй части сезона РПЛ.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Ондуа, Закиров, Маркелов, Ахъядов, Понсе.

    Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    01.03.2019 15:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 16:25

      от фамилии деспотович муражки по коже.... хоть и не баба .... просто православный ....

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 марта 2019, 16:02

      Поехали-и-и-и...

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