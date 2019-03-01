Азмун: «В «Зените» есть все условия для дальнейшего роста. Любой игрок, которого туда приглашают, идет на повышение»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что переход в петербургский клуб поспособствует его профессиональному росту.

Иранец перебрался в команду Сергея Семака минувшей зимой из «Рубина» за 12 миллионов евро. Форвард провел за сине-бело-голубых два матча в Лиге Европы, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

– Как вы оказались в «Зените»?

– Предложение поступило во время недавнего Кубка Азии. И я ему оказался рад. В «Зените» очень хороший и умный тренер, хотя при этом сравнительно молодой. Многих ребят знаю, причем у нас уже были хорошие отношения. Команда возглавляет турнирную таблицу. Так что мне было очень приятно, что такой клуб мной заинтересовался. Кстати, родителям я и раньше говорил, что если буду уходить из «Рубина», но при этом останусь в России, то играть хотел бы именно в «Зените».

– Семак совсем недавно работает главным тренером в клубах премьер-лиги. Чем он вас так привлек?

– Не будь он хорошим тренером, вряд ли «Уфа» в прошлом сезоне вышла бы в еврокубки, а «Зенит» лидировал бы в чемпионате по итогам осени. И вообще, в «Зените» есть все условия для дальнейшего роста. Любой игрок, которого приглашает «Зенит», идет на повышение. Другое дело, что далеко не всем выпадает такой случай и не всем удается им воспользоваться.

– Советовались по поводу перехода с Курбаном Бердыевым?

– Любой игрок в такой ситуации ставит в известность главного тренера. Это ненормально, если было бы иначе. Тем более с Курбаном Бекиевичем мы столько лет проработали вместе, и у нас всегда были очень хорошие отношения.

– Как же он вас отпустил — ведь вы тот игрок, который всегда был в его командах?

– Может, Курбан Бекиевич уже устал от меня? Вот в какой-то момент и сказал — все, иди в другую команду, не хочу больше, чтобы ты был в моей. А если серьезно, и он, и я понимали, что «Зенит» — это по-настоящему большой клуб. И все, о чем я говорил выше, не только мое мнение. Поэтому препятствовать моему переходу, Бердыев, конечно, не стал. Тем более он тоже хочет, чтобы я прогрессировал, шел дальше.

Если честно, расставаться, конечно же, было очень сложно. Как иначе, если семь-восемь ты работаешь с одним тренером. Большим тренером. Но жизнь такая штука… А насчет слов: Курбан Бекиевич на прощанье пожелал удачи в «Зените», и чтобы петербургский клуб стал для меня новым местом для роста в профессиональном плане.