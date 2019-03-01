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    Азмун: «В «Зените» есть все условия для дальнейшего роста. Любой игрок, которого туда приглашают, идет на повышение»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что переход в петербургский клуб поспособствует его профессиональному росту.

    Иранец перебрался в команду Сергея Семака минувшей зимой из «Рубина» за 12 миллионов евро. Форвард провел за сине-бело-голубых два матча в Лиге Европы, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    – Как вы оказались в «Зените»?

    – Предложение поступило во время недавнего Кубка Азии. И я ему оказался рад. В «Зените» очень хороший и умный тренер, хотя при этом сравнительно молодой. Многих ребят знаю, причем у нас уже были хорошие отношения. Команда возглавляет турнирную таблицу. Так что мне было очень приятно, что такой клуб мной заинтересовался. Кстати, родителям я и раньше говорил, что если буду уходить из «Рубина», но при этом останусь в России, то играть хотел бы именно в «Зените».

    – Семак совсем недавно работает главным тренером в клубах премьер-лиги. Чем он вас так привлек?

    – Не будь он хорошим тренером, вряд ли «Уфа» в прошлом сезоне вышла бы в еврокубки, а «Зенит» лидировал бы в чемпионате по итогам осени. И вообще, в «Зените» есть все условия для дальнейшего роста. Любой игрок, которого приглашает «Зенит», идет на повышение. Другое дело, что далеко не всем выпадает такой случай и не всем удается им воспользоваться.

    – Советовались по поводу перехода с Курбаном Бердыевым?

    – Любой игрок в такой ситуации ставит в известность главного тренера. Это ненормально, если было бы иначе. Тем более с Курбаном Бекиевичем мы столько лет проработали вместе, и у нас всегда были очень хорошие отношения.

    – Как же он вас отпустил — ведь вы тот игрок, который всегда был в его командах?

    – Может, Курбан Бекиевич уже устал от меня? Вот в какой-то момент и сказал — все, иди в другую команду, не хочу больше, чтобы ты был в моей. А если серьезно, и он, и я понимали, что «Зенит» — это по-настоящему большой клуб. И все, о чем я говорил выше, не только мое мнение. Поэтому препятствовать моему переходу, Бердыев, конечно, не стал. Тем более он тоже хочет, чтобы я прогрессировал, шел дальше.

    Если честно, расставаться, конечно же, было очень сложно. Как иначе, если семь-восемь ты работаешь с одним тренером. Большим тренером. Но жизнь такая штука… А насчет слов: Курбан Бекиевич на прощанье пожелал удачи в «Зените», и чтобы петербургский клуб стал для меня новым местом для роста в профессиональном плане.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2019 14:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +67330

      portero 1 марта 2019, 21:02

      Удачи Азмуну

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2019, 19:49

      все как один говорят когда идут в зенит это большой клуб большой клуб и т.д

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Полная Канистра 1 марта 2019, 21:06

      Кузяев пришёл и играет. Парень правда необщительный, но по игре на поле молодца, без него беда

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 1 марта 2019, 18:11

      Да даже халк теперь в китае.... так себе перспектива развития....
      А вот зп чуть меньше чем у бога

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      American-Patriot 1 марта 2019, 17:01

      «В «Зените» есть все условия для дальнейшего роста. Любой игрок, которого туда приглашают, идет на повышение».
      -----------------------------------------------------------
      Ну возьмем, к примеру, Бухарова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 марта 2019, 15:42

      Начитался объявлений на базе...

      3
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 1 марта 2019, 15:19

      Этих содовьевых и новосельцевых прошло через зенит очень много и сгинуло... Дай бог, чтобы азмун не был среди них, парень он талантливый

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 1 марта 2019, 15:07

      Удачи братджан:)))))))))

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > Pirboy 1 марта 2019, 21:02

      Азмун должен ещё лучше заиграть в Зените, Семак главное чтобы правильно его использовал

      12
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 1 марта 2019, 14:37

      Соловьев с Шатовым недурно подняли свой скил в Зените)))

      5
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Стаz 1 марта 2019, 14:42

      И Новосельцев с Бухаровым )))

      4
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > WhiteEgon 1 марта 2019, 17:47

      Ну этот список далеко не полный. Самое главное, что это в первую очередь не "заслуга" игроков, а их агентов. Не надо на игроков бучу гнать, им предложили вариант, они согласились. Многие же по жизни зарплату выше ищут, чем спортсмены хуже!?

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