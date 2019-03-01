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    Робертсон: «Для меня ван Дейк – лучший центральный защитник в мире»

    Защитник «Ливерпуля» и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон назвал лучшего игрока сезона по собственному мнению.

    «Если бы сезон закончился сегодня, я бы лично вручил ему этот приз. Впереди еще десять матчей, может выстрелить кто-нибудь из другой команды, но, считаю, Вирджил может вывести свою игру даже на более высокий уровень. Всегда приятно получать награды в конце сезона, уверен, что ван Дейк будет в гонке. Если не победит, то точно будет близок к этому.
    Для меня он является лучшим центральным защитником в мире прямо сейчас. К тому же он все еще достаточно молод, чтобы стать еще сильнее».

    • У ван Дейка три гола и два ассиста передачи в 28 матчах чемпионата Англии.
    • Защитник перешел в «Ливерпуль» в январе 2018 года.
    • Ван Дейк признавался лучшим игроком «Саутгемптона» в сезоне 2015/16.

    Источник: Sky Sports

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    01.03.2019 08:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 1 марта 2019, 14:20

      Ван Дийк лучший защитник на данный момент

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 1 марта 2019, 13:56

      А я бы сюда добавил, что сам Робертсон и Саша-Арнольд для меня сейчас лучшие крайние

      2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 1 марта 2019, 09:48

      К Ван Дейку бы в пару поставить Кулибали было бы просто супер!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 08:58

      Ван Дейк очень удачное и качественное приобретение Ливера.

      2
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