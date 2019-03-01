Робертсон: «Для меня ван Дейк – лучший центральный защитник в мире»

Ван Дийк лучший защитник на данный момент
Защитник «Ливерпуля» и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон назвал лучшего игрока сезона по собственному мнению.
«Если бы сезон закончился сегодня, я бы лично вручил ему этот приз. Впереди еще десять матчей, может выстрелить кто-нибудь из другой команды, но, считаю, Вирджил может вывести свою игру даже на более высокий уровень. Всегда приятно получать награды в конце сезона, уверен, что ван Дейк будет в гонке. Если не победит, то точно будет близок к этому.
Для меня он является лучшим центральным защитником в мире прямо сейчас. К тому же он все еще достаточно молод, чтобы стать еще сильнее».
- У ван Дейка три гола и два ассиста передачи в 28 матчах чемпионата Англии.
- Защитник перешел в «Ливерпуль» в январе 2018 года.
- Ван Дейк признавался лучшим игроком «Саутгемптона» в сезоне 2015/16.