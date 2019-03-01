Представитель Чорлуки – об уходе игрока из «Локомотива»: «Это плод чьей-то фантазии»

Степан Левин, представитель защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, опроверг информацию о возможном уходе игрока из клуба.

«Утренняя информация из социальных сетей и СМИ – плод чьей-то фантазии, это вызывает улыбку.

Чорлука счастлив в «Локомотиве» и сконцентрирован на решении турнирных задач вместе с командой», – сказал Левин.

Утром 28 февраля анонимный телеграм-канал Sport_inside опубликовал информацию о том, что «Локомотив» собирается продать Соломона Кверквелию и Ведрана Чорлуку.