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    Представитель Чорлуки – об уходе игрока из «Локомотива»: «Это плод чьей-то фантазии»

    Степан Левин, представитель защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, опроверг информацию о возможном уходе игрока из клуба.

    «Утренняя информация из социальных сетей и СМИ – плод чьей-то фантазии, это вызывает улыбку.

    Чорлука счастлив в «Локомотиве» и сконцентрирован на решении турнирных задач вместе с командой», – сказал Левин.

    Утром 28 февраля анонимный телеграм-канал Sport_inside опубликовал информацию о том, что «Локомотив» собирается продать Соломона Кверквелию и Ведрана Чорлуку.

    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2019 01:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 13:31

      Просто кому то хочется жареных новостей.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 1 марта 2019, 08:50

      Кто то специально делает вбросы для дестабилизации в Локомотиве. Более дружелюбной и почти семейной обстановки нет ни в одном клубе РПЛ. Состав стабилизировался все нацелены на высокий результат. Успехов коллективу под руководством замечательного Ю. П. Сёмина!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Князев 1 марта 2019, 11:22

      Отставка Геркуса и уход Штоффельсхауса аккурат после публикации автобиографии Семина прямо-таки кричат о семейной атмосфере взаимного доверия, ага.

      0
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > Файдаэн 1 марта 2019, 12:52

      Геркуса в нашу семью баклан подбросил))

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