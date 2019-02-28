«Локомотив» планирует продать Чорлуку и Кверквелию

«Локомотив» рассматривает вариант с продажей двух центральных защитников Ведрана Чорлуки и Соломона Кверквелии, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, возможное расставание с 33-летним Чорлукой обусловлено его возрастом, травматичностью и высокой зарплатой.

Что касается 27-летнего Кверквелии, то «Локомотив» готов его отпустить в клуб из европейского топ-чемпионата, если поступит выгодное предложение.

Ранее «Бомбардир» сообщал, что заменить хорвата и грузина «железнодорожники» рассчитывают защитником «Спартака» Георгием Джикией.

В текущем сезоне Чорлука сыграл 18 матчей в составе «Локомотива» и забил один гол. В активе Кверквелии 25 игр и один забитый мяч.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.