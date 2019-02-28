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    «Локомотив» планирует продать Чорлуку и Кверквелию

    «Локомотив» рассматривает вариант с продажей двух центральных защитников Ведрана Чорлуки и Соломона Кверквелии, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

    По информации источника, возможное расставание с 33-летним Чорлукой обусловлено его возрастом, травматичностью и высокой зарплатой.

    Что касается 27-летнего Кверквелии, то «Локомотив» готов его отпустить в клуб из европейского топ-чемпионата, если поступит выгодное предложение.

    Ранее «Бомбардир» сообщал, что заменить хорвата и грузина «железнодорожники» рассчитывают защитником «Спартака» Георгием Джикией.

    • В текущем сезоне Чорлука сыграл 18 матчей в составе «Локомотива» и забил один гол. В активе Кверквелии 25 игр и один забитый мяч.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: телеграм-канал Sport_inside

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    28.02.2019 10:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +35

      Паровозик88 28 февраля 2019, 21:16

      Утка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 17:15

      Кверквелия ликвидный игрок и его могут продать, вопрос только в запрашиваемой цене. А с Чорлукой скорей всего расторгнут контракт по обоюдному согласию с выплатой ему компенсации.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 15:34

      Планов громадье.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 28 февраля 2019, 14:07

      Чорлуку надо продавать и разгрузить платёжную ведомость.
      А Кверквелию надо оставить, но понизить зарплату.
      Джикия пригодится Локомотиву, но зарплату и ему надо урезать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1897

      Aston > amazonaws 28 февраля 2019, 15:38

      Себе лучше что-нибудь отрежь,наивный мечтатель

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 28 февраля 2019, 12:55

      что заменить хорвата и грузина «железнодорожники» рассчитывают защитником «Спартака» Георгием Джикией.
      По логике одним игроком пытаются заменить двух???

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 28 февраля 2019, 12:33

      заменить двух одним - это КАК???

      1
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