Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожидания от матча 26-го тура Серии А с «Наполи».

«Наполи» будет играть для того, чтобы перезапустить чемпионскую гонку и чтобы доказать, что они такая же сильная команда, как и мы.

Мы хотим закончить гонку и показать, что возглавляем таблицу не просто так. Это будет отрытый матч, потому что обе команды настроены на это.

«Наполи» заслуживает занимать ту позицию, которую они занимают сейчас. Мы делаем что-то невероятное, и мы не должны думать, что с этим закончено.

Очевидно, что победа на «Сан-Паоло» может быть нокаутом», – сказал Кьеллини.