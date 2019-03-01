Вообще надо ещё до начала чемпионата отдать вам медали
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожидания от матча 26-го тура Серии А с «Наполи».
«Наполи» будет играть для того, чтобы перезапустить чемпионскую гонку и чтобы доказать, что они такая же сильная команда, как и мы.
Мы хотим закончить гонку и показать, что возглавляем таблицу не просто так. Это будет отрытый матч, потому что обе команды настроены на это.
«Наполи» заслуживает занимать ту позицию, которую они занимают сейчас. Мы делаем что-то невероятное, и мы не должны думать, что с этим закончено.
Очевидно, что победа на «Сан-Паоло» может быть нокаутом», – сказал Кьеллини.
- Игра пройдет 3 марта.
- «Ювентус» возглавляет таблицу с 69 очками.
- «Наполи» с 56 очками идет вторым.