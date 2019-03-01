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    Кьеллини – о борьбе за чемпионство: «Победа над «Наполи» может стать нокаутом»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожидания от матча 26-го тура Серии А с «Наполи».

    «Наполи» будет играть для того, чтобы перезапустить чемпионскую гонку и чтобы доказать, что они такая же сильная команда, как и мы.

    Мы хотим закончить гонку и показать, что возглавляем таблицу не просто так. Это будет отрытый матч, потому что обе команды настроены на это.

    «Наполи» заслуживает занимать ту позицию, которую они занимают сейчас. Мы делаем что-то невероятное, и мы не должны думать, что с этим закончено.

    Очевидно, что победа на «Сан-Паоло» может быть нокаутом», – сказал Кьеллини.

    • Игра пройдет 3 марта.
    • «Ювентус» возглавляет таблицу с 69 очками.
    • «Наполи» с 56 очками идет вторым.

    Источник: Football Italia

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    01.03.2019 00:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 марта 2019, 14:36

      Вообще надо ещё до начала чемпионата отдать вам медали

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