Классон: «Мы смогли пройти «Байер». Значит, можем одолеть и «Валенсию»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился мнением о «Валенсии» – сопернике российского клуба по 1/8 финала Лиги Европы.

– О нынешней «Валенсии» мне пока известно не так много. Нам еще предстоит провести несколько теоретических занятий, где тренеры нам подробно расскажут, как играет наш будущий соперник и на что нам нужно обратить внимание.

Но я знаю, что нам снова предстоит сыграть с сильной командой серьезного европейского уровня. Но «Байер» мы пройти смогли, значит, можем одолеть и «Валенсию». Мне кажется, это команды примерно одинакового класса, хотя они и играют в разный футбол.

– У «Валенсии» 15 ничьих в 25 турах.

– Из такой статистики трудно создать представление о будущем сопернике. Ясно одно — эту команду очень непросто обыграть, но если мы выложимся полностью, вполне возможно нам удастся это сделать. Почему бы нет?