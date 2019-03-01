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    Классон: «Мы смогли пройти «Байер». Значит, можем одолеть и «Валенсию»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился мнением о «Валенсии» – сопернике российского клуба по 1/8 финала Лиги Европы.

    – О нынешней «Валенсии» мне пока известно не так много. Нам еще предстоит провести несколько теоретических занятий, где тренеры нам подробно расскажут, как играет наш будущий соперник и на что нам нужно обратить внимание.

    Но я знаю, что нам снова предстоит сыграть с сильной командой серьезного европейского уровня. Но «Байер» мы пройти смогли, значит, можем одолеть и «Валенсию». Мне кажется, это команды примерно одинакового класса, хотя они и играют в разный футбол.

    – У «Валенсии» 15 ничьих в 25 турах.

    – Из такой статистики трудно создать представление о будущем сопернике. Ясно одно — эту команду очень непросто обыграть, но если мы выложимся полностью, вполне возможно нам удастся это сделать. Почему бы нет?

    • Первый матч с «Валенсией» пройдет 7 марта в Испании.
    • Ответная игра состоится 14 марта в России.

    Источник: Ютуб-канал «Краснодара»

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    01.03.2019 00:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 марта 2019, 09:31

      Настрой хороший.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 1 марта 2019, 13:48

      раньше времени не надо заявлений, лучше дело сначало

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:53

      Главное не провалить первую игру. Удачи.

      9
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    • ...
      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://bit.ly/2IWHfgT

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 марта 2019, 12:28

      ЕСЛИ БУДЕТЕ ИГРАТЬ КАК С РОСТОВОМ,ТО БУДЕТ ТРУБА!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 1 марта 2019, 12:23

      Первая игра покажет что к чему, хорошо,что на выезде,это большой плюс. Надеемся, что не подкачают, удачи Краснодару.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > владимир миронов 1 марта 2019, 13:51

      Краснодар может и на выезде лучше сыграть чем дома

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > portero 1 марта 2019, 18:49

      И руками, и ногами за.....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 марта 2019, 12:02

      Главное в 1 матче не слить так, как в группе в Севилье.

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Бухбух 1 марта 2019, 13:49

      надежда что Валенсия послабее, ну и как сами подойдут к игре

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 1 марта 2019, 10:33

      Кончно сможете: Баер гораздо сильнее валенсии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 07:34

      искренне на это надеюсь....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 1 марта 2019, 06:32

      Думаю Валенсия по серьезней будет Байера, но хороший настрой на матч это путь к победе. Удачи Краснодар!

      5
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Fin035 1 марта 2019, 10:33

      Думать не твое

      -1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > SuperPAV9 2 марта 2019, 04:42

      Судя по рейтингу, а твое видимо не думать!

      2
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