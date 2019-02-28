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    УК «Динамо» поддержала решение РПЛ о переносе матча со «Спартаком»

    Управляющая компания «Динамо» (реализует проект «ВТБ Арена парк») прокомментировала решение РПЛ о переносе матча 19-го тура лиги с обновленного стадиона.

    «Сегодня комиссия экспертов РПЛ при участии сотрудников УК «Динамо» провела проверку стадиона на предмет качества покрытия футбольного поля.

    По результатам проверки было установлено, что, несмотря на хороший внешний вид поля, корневая система газона недостаточно укрепилась, что может стать причиной травмы игроков во время матча.

    Чтобы этого избежать, РПЛ приняла решение, поддержанное УК «Динамо», отказаться от проведения на стадионе «Динамо» матча 10 марта.

    Первый футбольный матч на новом стадионе состоится тогда, когда газонное покрытие будет соответствовать высочайшим стандартам построенного спортивного объекта», – говорится в заявлении.

    • Матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак» перенесут на резервную арену.
    • Реконструкция стадиона заняла 5 лет.

    Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»

    Источник: Sport24

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    28.02.2019 19:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2019, 13:53

      а у нас при школьном дворе опилки есть так что милости просим

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:16

      Переносить теперь придется не один матч с этого стадиона.

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 1 марта 2019, 00:35

      Поляна просто не готова,,,,,сам видел своими глазами,,,,,пройдёт время вырастит газон и будут на Динамо играть,,,,

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 1 марта 2019, 10:50

      Единственно правильное решение,перенести матч.

      0
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 февраля 2019, 23:49

      сдали стадион с недоделками, без пусконаладочных работ инженерных систем по обогреву поляны, а валят на газон, в общем - к майским праздникам откроют

      3
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      Рейтинг: +212

      Суворов_лучший 28 февраля 2019, 22:24

      ну если уж управляющая компания поддержала! Будем ждать как ее руководители потратят деньги за газон и за то, чтобы Спартак отскочил

      0
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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол 28 февраля 2019, 22:11

      Сами бабки на проект взяли, сами потратили и сами признали, что газон не годится! Мо-лод-цы!!! Всем премию!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол 28 февраля 2019, 22:10

      управляющие компании у нас сами себя за бабло высекут!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 28 февраля 2019, 22:03

      Лукойл и ВТБ друзья навек, тащут мясо в призеры

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 20:22

      "Когда газонное покрытие будет соответствовать высочайшим стандартам построенного спортивного объекта"... А это уже кто-то принял и признал ?... Или это ваши хотелки ?

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 21:37

      ТРава то конечно к апрелю будет и поле будет отличное в этом сомнений нет весь вопрос зачем было торопится.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > o33uk 28 февраля 2019, 21:47

      Так календарь у нас такой и Динамо уже мартовские игры хотело играть на домашнем стадионе. Со всеми заготовками, атрибутикой и в праздничной атмосфере при открытии нового стадиона. Но облом с газоном...

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 21:58

      Согласен на лицо главная проблема дураки и дороги(трава).
      Официально домашним стадионом до сих пор остаются Химки,но после окончательного перехода всех прав на ФК Динамо к ВТБ такое ощущение что все эти манагеры забыли про здравый смысл, а начали думать только о доходах поэтому такая спешка.
      Не зря же говорят поспешишь людей насмешишь, вообщем то так вышло.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > o33uk 28 февраля 2019, 22:07

      Для них это бизнес--проект и им нужно свои бабки отбивать. Посмотрим как дальше будет функционировать стадион, какая будет ценовая политика на билеты и всё остальное, включая проезд, подход, проход, досмотр и внутренний сервиз.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 22:25

      По ценовой политике могу сказать точно ценник вырос очень резко абик на оставшиеся игры объявили 3000(это фан сектор) до отмены дерби. На арену химки абик на весь год стоил около 2500 на тот же фан сектор, что будет теперь естественно непонятно.
      Я писал что как только объявили о том что ВТБ во второй раз покупает Динамо за 1руб. лично я отнёсся к этому очень настороженно ну а кто то радовался, поживём увидим.
      Забыл добавить про подъезд, проезд и тд. арена наверняка будет очень удобна тут что то говорить не о чем т.к. и раньше в этом плане арена была очень удобна.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > o33uk 1 марта 2019, 10:53

      Вопрос в другом,почему газон не посадили в мае прошлого года.

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      александр п > o33uk 1 марта 2019, 10:56

      Хуже ментов управлять невозможно.Поэтому любой другой хозяин шаг вперёд.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > александр п 1 марта 2019, 20:15

      Одноклеточный подход.

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