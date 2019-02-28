УК «Динамо» поддержала решение РПЛ о переносе матча со «Спартаком»

Управляющая компания «Динамо» (реализует проект «ВТБ Арена парк») прокомментировала решение РПЛ о переносе матча 19-го тура лиги с обновленного стадиона.

«Сегодня комиссия экспертов РПЛ при участии сотрудников УК «Динамо» провела проверку стадиона на предмет качества покрытия футбольного поля.

По результатам проверки было установлено, что, несмотря на хороший внешний вид поля, корневая система газона недостаточно укрепилась, что может стать причиной травмы игроков во время матча.

Чтобы этого избежать, РПЛ приняла решение, поддержанное УК «Динамо», отказаться от проведения на стадионе «Динамо» матча 10 марта.

Первый футбольный матч на новом стадионе состоится тогда, когда газонное покрытие будет соответствовать высочайшим стандартам построенного спортивного объекта», – говорится в заявлении.

Матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак» перенесут на резервную арену.

Реконструкция стадиона заняла 5 лет.

Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»