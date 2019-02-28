Комиссия РПЛ запретила «Динамо» проводить матч со «Спартаком» на новом стадионе

А что бучу то подняли??ну не готов и не готов,,,,такое часто бывает на новых стадионах,,пройдёт время и будет супер газон на Динамо не всё сразу,,,,
Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей сегодня провела проверку на новом стадионе «Динамо». По ее итогам был сделан вывод, что газон находится в неудовлетворительном для игры состоянии и считается травмоопасным.
Таким образом, матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак» будет перенесен на резервную арену.
Встреча московских команд должна была стать матчем открытия для стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Игра пройдет в воскресенье, 10 марта.