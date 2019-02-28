Комиссия РПЛ запретила «Динамо» проводить матч со «Спартаком» на новом стадионе

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей сегодня провела проверку на новом стадионе «Динамо». По ее итогам был сделан вывод, что газон находится в неудовлетворительном для игры состоянии и считается травмоопасным.

Таким образом, матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак» будет перенесен на резервную арену.

Встреча московских команд должна была стать матчем открытия для стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Игра пройдет в воскресенье, 10 марта.