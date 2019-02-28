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    Комиссия РПЛ запретила «Динамо» проводить матч со «Спартаком» на новом стадионе

    Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей сегодня провела проверку на новом стадионе «Динамо». По ее итогам был сделан вывод, что газон находится в неудовлетворительном для игры состоянии и считается травмоопасным.

    Таким образом, матч 19-го тура «Динамо»«Спартак» будет перенесен на резервную арену.

    Встреча московских команд должна была стать матчем открытия для стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Игра пройдет в воскресенье, 10 марта.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    28.02.2019 14:10
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 1 марта 2019, 00:26

      А что бучу то подняли??ну не готов и не готов,,,,такое часто бывает на новых стадионах,,пройдёт время и будет супер газон на Динамо не всё сразу,,,,

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 28 февраля 2019, 23:47

      А КАК В МИНУС РАЗРЕШАЮТ ИГРАТЬ ЭТО НЕ ТРАВМООПАСНО? ОЧЕРЕДНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ У ЧИНОВНИКОВ)))

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 28 февраля 2019, 22:13

      что значит травмоопасный??? вместо травы асфальт?????

      херня какая то... условия одинаковы для обеих команд

      1
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      Рейтинг: +320

      55together 28 февраля 2019, 22:08

      торгаши все купили - и газон плохой, и Старостины не в 1935 году Спартак основали, а когда еще под стол на горшок ходили

      2
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 28 февраля 2019, 21:59

      зассали лавочник

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 17:43

      Игры можно отменить, перенести, но зиму, блин не не отменишь и не перенесёшь. Она у нас всегда приходит внезапно и уходить не торопится...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 18:16

      Перенесешь, если крышу сделать. Такие деньги вбухали, и без крыши!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 28 февраля 2019, 18:20

      Это же не над сараем сделать или гаражом ? Много в мире стадионов как у Зенита ? Это деньги и немалые, как и дальнейшая эксплуатация. Не фиг зимой играть в футбол это не зимний вид спорта.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > prezent2017 28 февраля 2019, 18:24

      У вас в питере я надеюсь не все такие бараны как ты? Какие такие деньги? По сравнению с вашим чудом питерского зодчества любой стадион в мире копеечный.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > prezent2017 3 марта 2019, 10:37

      Крыша предполагалась, но её распилили.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 28 февраля 2019, 17:41

      Даёшь стадион Родина в Химках!

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      Рейтинг: +379

      o33uk 28 февраля 2019, 17:35

      Мне только непонятно когда запускали газпром арену авральными темпами, там газона вообще не было. Помните эти постеленные пластиковые зелёные дорожки из ПВХ как то допустили и ничего.
      Хотя объективно надо как у людей провести тестовый матч, потом уже торжественно матч открытия, типо степ бай степ.
      Виноватых тут искать бестолково может быть вариант про новую метлу абсолютно согласен, могли и ВТБ замутить спецом что б играть на луже,т.к доход весь владельцу........ а может и банальное раздолбайство, какая разница праздник сорвали это факт, а остальное пох... уже.

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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол > o33uk 28 февраля 2019, 22:16

      ты чо - там деньги шли в одну сторону, здесь в другой - матч на новом стадионе надо сорвать! Играли бы не с лавочниками - газон был бы в норме!

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      Рейтинг: +379

      o33uk > За_чистый_футбол 28 февраля 2019, 22:48

      Я об этом и говорю, причин может очень много факт в том что газон не готов, может быть в следующем году при схожих обстоятельствах стадик был бы допущен, но для матча открытия стадиона ............. вообщем целом дураки руководят.Пытаются желаемое выдать желаемое за действительное.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 16:10

      Пошли переносы. К сезону мы оказались не готовы.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 28 февраля 2019, 16:29

      ....новая метла начала мести..

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 28 февраля 2019, 16:33

      Привет Леша! Да уже 2 игры перенесли на другие стадионы.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 28 февраля 2019, 18:26

      Минимум 3! Если бы не Универсиада, то и газон в Красноярске был бы не готов! А так другая отмазка!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Serjoga 28 февраля 2019, 18:58

      Согласен. Там всегда проблемы со стадионом в холодное время.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 28 февраля 2019, 15:13

      ,,дюковская банда,, - приступила к работе...
      Пора МВД браться за дело....в этой шараге можна многое чяво накопать!
      Дайте только отмашку.
      И зачем Спартак сюда впутывать?
      Динамовцам :Ваша служба и опасна и трудна....и на первый взгляд....Но мы верим в вас!

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