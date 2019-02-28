L’Equipe: «Бэйл до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл до сих пор не освоил испанский язык. Как рассказал источник в мадридском клубе, валлиец все еще не знает даже элементарных вещей.

«После шести лет в Мадриде он до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском языке», – цитирует L’Equipe источник в клубе.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.

В этом сезоне хавбек провел за мадридцев 32 матча, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов