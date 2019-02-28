Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    L’Equipe: «Бэйл до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл до сих пор не освоил испанский язык. Как рассказал источник в мадридском клубе, валлиец все еще не знает даже элементарных вещей.

    «После шести лет в Мадриде он до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском языке», – цитирует L’Equipe источник в клубе.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.
    • В этом сезоне хавбек провел за мадридцев 32 матча, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов

    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2019 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 28 февраля 2019, 21:42

      Испанский язык просто мерзкий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 28 февраля 2019, 19:16

      Он наверное все эти 6 лет там живет с чемоданным настроением и поэтому ему это не интересно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > professor13 28 февраля 2019, 20:14

      это точно, но терпел он за хорошие деньги временное неудобство

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > portero 1 марта 2019, 10:06

      Да за 6 лет уже ментальность сменилась бы. Как 6 лет интровертом отходить и не зафигеть ?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 28 февраля 2019, 18:11

      Он ленив и ограничен. Приезжая в другую страну, УЧИ ЕЁ ЯЗЫК- НЕВЕЖА! Фуууу. Отстой!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Cнег 28 февраля 2019, 20:08

      ответ прост он не уважает страну и хочет домой

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 28 февраля 2019, 18:11

      Никогда не понимал зачем Бэйл перешёл в Реал года тем более когда в клубе Рональду, а так то давно известно представители британских островов туповаты, достаточно посмотреть на Руни который даже школу не закончил и толком писать не умеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 28 февраля 2019, 18:07

      Он настолько эгоист, что считает что все должны его мысли читать, или как это назвать???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 февраля 2019, 17:59

      Он че тупее ромки павлюченко?)) тот за четыре года английский не выучил, а этот аж шесть лет уже мается ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 28 февраля 2019, 17:18

      Двоичник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 28 февраля 2019, 17:07

      Правильно испанский язык ужасно не красивый

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Spaunn7 28 февраля 2019, 16:49

      Бред какой-то. Бэйл ,знает английский язык который считается международный во всем мире. Сейчас без знания английского языка хотябы базового , вообще никуда . Испанский язык нужен только для Испанцев. Человек работает по контракту , я не думаю что в контракте прописано ,знать Испанский язык.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin > Spaunn7 28 февраля 2019, 17:44

      "испанский нужен только для испанцев" большего бреда я в жизни и не видел наверное. Ты может не в курсе, но испанский после китайского самый распостраненный родной язык в мире... А знание языка страны, в которой ты работаешь и проживаешь - это как минимум показатель вежливости и уважения к болельщикам. Даже отсталые беженцы и те за годик учат язык, это совершенно не проблема.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Spaunn7 28 февраля 2019, 20:06

      ничего что по испански разговаривают больше людей чем на английском

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      arrivalgist 28 февраля 2019, 16:11

      Ну наверное считает, что ему, как представителю самой великой мировой нации, все должны.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11