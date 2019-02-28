Роббен приступил к тренировкам с мячом, у него есть шансы сыграть с «Ливерпулем»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Как сообщает Bild, 35-летний голландец все ближе к возвращению в строй. В среду он приступил к тренировкам с мячом и уже через неделю сможет заниматься без ограничений в общей группе.

Таким образом, Роббен имеет шансы принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».