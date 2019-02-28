Роббен приступил к тренировкам с мячом, у него есть шансы сыграть с «Ливерпулем»

Кто скажет, что человеку 35 лет? Уникальный футболист, наверное и не думает заканчивать. Удачи ему и долголетия в футболе.
Вингер «Баварии» Арьен Роббен продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
Как сообщает Bild, 35-летний голландец все ближе к возвращению в строй. В среду он приступил к тренировкам с мячом и уже через неделю сможет заниматься без ограничений в общей группе.
Таким образом, Роббен имеет шансы принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
- Матч «Бавария» – «Ливерпуль» состоится 13 марта в 23:00 мск.
- Первая игра между этими командами завершилась ничьей 0:0.
- Роббен в текущем сезоне сыграл 15 матчей в составе «Баварии», забил пять голов и сделал две результативные передачи.