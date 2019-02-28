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    Роббен приступил к тренировкам с мячом, у него есть шансы сыграть с «Ливерпулем»

    Вингер «Баварии» Арьен Роббен продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

    Как сообщает Bild, 35-летний голландец все ближе к возвращению в строй. В среду он приступил к тренировкам с мячом и уже через неделю сможет заниматься без ограничений в общей группе.

    Таким образом, Роббен имеет шансы принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    • Матч «Бавария» – «Ливерпуль» состоится 13 марта в 23:00 мск.
    • Первая игра между этими командами завершилась ничьей 0:0.
    • Роббен в текущем сезоне сыграл 15 матчей в составе «Баварии», забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Bild

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    28.02.2019 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 28 февраля 2019, 12:48

      Кто скажет, что человеку 35 лет? Уникальный футболист, наверное и не думает заканчивать. Удачи ему и долголетия в футболе.

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