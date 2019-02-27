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    Покеттино: «Команде не нужен тренер, чтобы мотивировать ее на «Челси». Надо показывать все с соперниками вроде «Бернли»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о перспективах в сезоне.

    23 февраля команда уступила «Бернли» в 27 туре чемпионата Англии – 1:2.

    «Если мы хотим бороться за чемпионство, матчи с «Бернли» нужно выигрывать. Я расстроен, что мы не показали того же настроя, заряженности и амбиций, как у соперника. Нам нужно оценить себя со стороны под разными углами. Мы не ищем оправданий, и это сдерживает нас. Возможно, на изменение этой ситуации нам потребуется пять или десять лет.

    Играть выездные матчи с «Челси» и «Арсеналом» легко. Команде не нужен тренер, чтобы мотивировать ее на такие игры. Но если мы не показываем желание победить в матчах, как с «Бернли», мы ничего не заслуживаем», – цитирует аргентинца Sky Sports.

    • Матч «Челси» – «Тоттенхэм» состоится на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 мск.
    • «Шпоры» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Sky Sports

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    27.02.2019 20:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +799

      амани 27 февраля 2019, 22:13

      жду настоящего футбола.... если что, буду смотреть кубковый матч Реал -Барса

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