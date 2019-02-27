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    «Милан» и обе «Боруссии» поборются за защитника «Эйбара» Кукурелью

    Защитник «Эйбара» Марк Кукурелья попал в сферу интересов трех клубов, сообщает Sport.es.

    По информации источника, 20-летний футболист привлек внимание «Милана», а также дортмундской и менхенгладбахской «Боруссии».

    Права на Кукурелью принадлежат «Барселоне», а за «Эйбар» он выступает на правах аренды.

    • В текущем сезоне Кукурелья сыграл 21 матч в составе «Эйбара», забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Sport.es

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    27.02.2019 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 27 февраля 2019, 17:30

      А вот это на вряд ли и Марк рассматривается, как потенциальная замена Альбе

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