«Милан» и обе «Боруссии» поборются за защитника «Эйбара» Кукурелью

Защитник «Эйбара» Марк Кукурелья попал в сферу интересов трех клубов, сообщает Sport.es.

По информации источника, 20-летний футболист привлек внимание «Милана», а также дортмундской и менхенгладбахской «Боруссии».

Права на Кукурелью принадлежат «Барселоне», а за «Эйбар» он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Кукурелья сыграл 21 матч в составе «Эйбара», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

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