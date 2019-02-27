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    Дзюба вошeл в десятку лучших спортсменов 2018 года по версии журналистов России

    Сегодня, 27 февраля, состоялось вручение премий лучшим спортсменам года по версии Федерации спортивных журналистов России.

    Ранее «Бомбардир» сообщал, что лучшим тренером года признан Станислав Черчесов. Ему вручили статуэтку «Серебряная лань» за победу в этой номинации.

    Также путем голосования определили десятку лучших спортсменов 2018 года. В нее вошeл нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

    Полностью десятка выглядит так: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол), Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец – лыжи, биатлон), Абдулрашид Садулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

    • 30-летний Дзюба на чемпионате мира 2018 года забил три гола и сделал две результативные передачи в пяти матчах.
    • Сборная России дошла до четвертьфинала мирового первенства.

    Источник: «Р-Спорт»

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    27.02.2019 16:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 28 февраля 2019, 23:36

      Вот Монако лоханулись.))) Вместо Головина нужно было Дзюбу брать. Ну, по крайней мере, так видят журналисты??))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 28 февраля 2019, 11:25

      11-й наверное был Заболотный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      slava_smith 27 февраля 2019, 21:47

      Ага, пилотка года :D

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 27 февраля 2019, 21:25

      не мешайте Дзюбе по корпоративам бабло зашибать со своим спортом!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 февраля 2019, 20:23

      журналюги вы слепота ещё та вместо этого дзю должен быть Черышев

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 27 февраля 2019, 18:06

      Боюсь озвучить на каком месте эти журналы по версии Российских болельщиков

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 27 февраля 2019, 18:06

      за какие заслуги он туда попал

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > латунный сепаратист 27 февраля 2019, 18:35

      За ЧМ наверно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sssrspartak 27 февраля 2019, 19:54

      Так все сдают, ни кто вечно не побеждает, но в ЧМ он зажигал...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 февраля 2019, 18:02

      он достоин десятки худших спортсменов

      7
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      Рейтинг: +444

      vshter76 27 февраля 2019, 17:44

      А как же Кокорин с Мамаевым?

      1
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 27 февраля 2019, 17:13

      Всё равно днище а не игрок. Своей недоигрой, напоминает Крауча, деревяшка... Просрали ЧМ, пусть теперь вместе с "усачём" друг-другу честь в кровати отдают.

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