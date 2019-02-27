Дзюба вошeл в десятку лучших спортсменов 2018 года по версии журналистов России

Вот Монако лоханулись.))) Вместо Головина нужно было Дзюбу брать. Ну, по крайней мере, так видят журналисты??))
Сегодня, 27 февраля, состоялось вручение премий лучшим спортсменам года по версии Федерации спортивных журналистов России.
Ранее «Бомбардир» сообщал, что лучшим тренером года признан Станислав Черчесов. Ему вручили статуэтку «Серебряная лань» за победу в этой номинации.
Также путем голосования определили десятку лучших спортсменов 2018 года. В нее вошeл нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.
Полностью десятка выглядит так: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол), Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец – лыжи, биатлон), Абдулрашид Садулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).
- 30-летний Дзюба на чемпионате мира 2018 года забил три гола и сделал две результативные передачи в пяти матчах.
- Сборная России дошла до четвертьфинала мирового первенства.