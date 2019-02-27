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    «Ювентус» летом снова попытается купить Марсело

    Левый защитник «Реала» Марсело по-прежнему является трансферной целью «Ювентуса», сообщает Football Italia.

    По сведениям издания, летом туринский клуб предпримет новую попытку купить 30-летнего бразильца.

    Перед началом текущего сезона «Ювентус» пытался заполучить Марсело, но тогда футболист захотел остаться в «Реале».

    • Марсело проиграл конкуренцию за место в стартовом составе «сливочных» Серхио Регилону.
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    27.02.2019 15:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 28 февраля 2019, 08:09

      при наличии алекса сандро марсело останется на лавке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 20:30

      На этот раз переход может состояться. Особенно если Реал не добьется титулов в этом сезоне.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 февраля 2019, 16:54

      Мозгов то ноль. Опять пенсионер на закате карьеры.

      1
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