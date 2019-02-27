«Ювентус» летом снова попытается купить Марсело

при наличии алекса сандро марсело останется на лавке
Левый защитник «Реала» Марсело по-прежнему является трансферной целью «Ювентуса», сообщает Football Italia.
По сведениям издания, летом туринский клуб предпримет новую попытку купить 30-летнего бразильца.
Перед началом текущего сезона «Ювентус» пытался заполучить Марсело, но тогда футболист захотел остаться в «Реале».
- Марсело проиграл конкуренцию за место в стартовом составе «сливочных» Серхио Регилону.
- Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.