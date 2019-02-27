«Ювентус» летом снова попытается купить Марсело

Левый защитник «Реала» Марсело по-прежнему является трансферной целью «Ювентуса», сообщает Football Italia.

По сведениям издания, летом туринский клуб предпримет новую попытку купить 30-летнего бразильца.

Перед началом текущего сезона «Ювентус» пытался заполучить Марсело, но тогда футболист захотел остаться в «Реале».