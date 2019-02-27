Goal: «Бавария» согласовала условия контракта с Эрнандесом и Вернером

Вернер конечно хорош, но в сборной он себя не показал никак. То что он лучший "немецкий" форвард - это да, а до уровня того же Левандовского, он никогда не вырастит.
«Бавария» договорилась о сотрудничестве с защитником «Атлетико» Люка Эрнандесом и нападающим «РБ Лейпцига» Тимо Вернером.
Как сообщает Goal.com, мюнхенский клуб согласовал с французом и немцем условия личного контракта.
Теперь «Бавария» начнет вести переговоры с «Атлетико» и «РБ Лейпцигом» о сумме трансферов.
- В текущем сезоне 23-летний Эрнандес сыграл 22 матча в составе «Атлетико» и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
- В активе 22-летнего Вернера в нынешней кампании 25 игр за «РБ Лейпциг», 13 мячей и 3 результативные передачи. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.