Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Goal: «Бавария» согласовала условия контракта с Эрнандесом и Вернером

    «Бавария» договорилась о сотрудничестве с защитником «Атлетико» Люка Эрнандесом и нападающим «РБ Лейпцига» Тимо Вернером.

    Как сообщает Goal.com, мюнхенский клуб согласовал с французом и немцем условия личного контракта.

    Теперь «Бавария» начнет вести переговоры с «Атлетико» и «РБ Лейпцигом» о сумме трансферов.

    • В текущем сезоне 23-летний Эрнандес сыграл 22 матча в составе «Атлетико» и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
    • В активе 22-летнего Вернера в нынешней кампании 25 игр за «РБ Лейпциг», 13 мячей и 3 результативные передачи. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2019 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 27 февраля 2019, 21:09

      Вернер конечно хорош, но в сборной он себя не показал никак. То что он лучший "немецкий" форвард - это да, а до уровня того же Левандовского, он никогда не вырастит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 18:44

      Жаль Лейпцигу расставаться с Вернером. Однако в Баварии у него могут появиться титулы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 27 февраля 2019, 18:59

      Думаю, что он переоценён. Не уровень он Реала или Баварии. Просто хороший забивала, как тот же Бакка, например.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 27 февраля 2019, 18:17

      Для Лукаса это будет ошибкой. Как ошибкой стал уход Тео в Реал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 27 февраля 2019, 16:51

      Интересно, сколько атлеты с Баварии стрясут. Насколько помню, там отступные выше 100 лямов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 27 февраля 2019, 14:45

      Для Тимо идеальный вариант Реал был бы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 февраля 2019, 14:32

      бавария как всегда ощипывает всех в бундеслиге.... на месте остальных клубов каждому новичку внес бы опцию о непродаже в немецком чемпионате...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > 84aivengo 27 февраля 2019, 17:20

      А ты мне скажи родной, а другие клубы как делают? Бавария как раз один из тех клубов, который ффп не нарушает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > BlackMurder 27 февраля 2019, 18:58

      В АПЛ много топ-клубов, ничьей гегемонии нет. В Лиге 1 ПСЖ ориентируется больше на легов из других чемпов. В Испании есть сразу Барса, Реал и Атлетико, при этом ни сказать, что все игроки из Примеры только там и мечтают играть. В Серии А тоже не одним Ювентусом всё ограничивается, да и тот же Юве тоже много легов имеет.
      Бавария тут всех перещеголяла - яркий крен в сторону внутреннего рынка, и почти любой игрок, который им приглянулся, без проблем оказывается в их клубе на следующий сезон.
      Не скажу, что это как-то плохо, даже можно похвалить за умелый менеджмент. Лично меня именно выбесило вью, когда, если не путаю, то Хёнесс выступил с заявлением, что какие все сейчас негодяи, тратят бешенное бабло на трансферы, чуть ли это не честно, а вот у Баварии таких денег нет, мы тут прямо робин гуды немецкие, не какие-то мешки, и нам тяжело конкурировать с ними.
      Вот такое вызывает претензии - Бавария регулярно снимает немецкие футбольные сливки за разумную цену, вечно покупает лидеров у своих конкурентов, и при этом плачется и не пойми что из себя строит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 > BlackMurder 27 февраля 2019, 19:32

      Они нарушают моральные принципы футбола, ослабляя конкурентов переманиванием к себе их лидеров бесплатно или за символическую сумму.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Cules2013 28 февраля 2019, 06:16

      А бавария кого переманила то? Рибери и роббен играли в боруссии? Если только гетце и то, не оправдал, хумельс воспитаник, и вообще такой варик как лева почему нет, захотел ушел свободным, а куда ушел, его личное дело, сейчас бавария если мне не изменяет память смотрит игрока атлетико, аякса и французского чемпионата, вернее попал в список, ух ты боже мой)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11