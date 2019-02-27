Goal: «Бавария» согласовала условия контракта с Эрнандесом и Вернером

«Бавария» договорилась о сотрудничестве с защитником «Атлетико» Люка Эрнандесом и нападающим «РБ Лейпцига» Тимо Вернером.

Как сообщает Goal.com, мюнхенский клуб согласовал с французом и немцем условия личного контракта.

Теперь «Бавария» начнет вести переговоры с «Атлетико» и «РБ Лейпцигом» о сумме трансферов.