Моуринью: «Представьте, какими бы были последствия, если бы я сделал то же, что Симеоне»

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что ему бы не сошло с рук поведение, которое позволили себе Диего Симеоне и Маурисио Покеттино.

«Можете себе представить, чтобы я сделал то же, что сделал Симеоне? Можете представить, чтобы я сделал то же, что сделал Покеттино? Представьте себе, какими бы были последствия. Считаю ли я, что ко мне относятся по-другому? Да. Но я не знаю, почему так происходит», – цитирует Моуринью Marca.