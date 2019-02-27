Моуринью: «Представьте, какими бы были последствия, если бы я сделал то же, что Симеоне»

вот за такую трепотню тебя и не любят, сам человек-скандал и имеет наглость заявлять, что его, видите ли, строго наказывают за его выходки - а может просто нужно себя адекватно вести и проблем не будет?
К слову, Почета наказали штрафом, а по Симеоне я ещё не видел, чтобы решение было вынесено. Трепло, оно и есть трепло.
Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что ему бы не сошло с рук поведение, которое позволили себе Диего Симеоне и Маурисио Покеттино.
«Можете себе представить, чтобы я сделал то же, что сделал Симеоне? Можете представить, чтобы я сделал то же, что сделал Покеттино? Представьте себе, какими бы были последствия. Считаю ли я, что ко мне относятся по-другому? Да. Но я не знаю, почему так происходит», – цитирует Моуринью Marca.
- Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, празднуя первый гол своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», приложил руки к паху. Таким образом, он продемонстрировал, что у его футболистов есть характер.
- Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино на повышенных тонах общался с Майком Дином, который был арбитром матча 27-го тура АПЛ против «Бернли».
- Обоим аргентинским специалистам грозит наказание за неподобающее поведение.