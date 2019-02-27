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    Моуринью: «Представьте, какими бы были последствия, если бы я сделал то же, что Симеоне»

    Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что ему бы не сошло с рук поведение, которое позволили себе Диего Симеоне и Маурисио Покеттино.

    «Можете себе представить, чтобы я сделал то же, что сделал Симеоне? Можете представить, чтобы я сделал то же, что сделал Покеттино? Представьте себе, какими бы были последствия. Считаю ли я, что ко мне относятся по-другому? Да. Но я не знаю, почему так происходит», – цитирует Моуринью Marca.

    • Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, празднуя первый гол своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», приложил руки к паху. Таким образом, он продемонстрировал, что у его футболистов есть характер.
    • Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино на повышенных тонах общался с Майком Дином, который был арбитром матча 27-го тура АПЛ против «Бернли».
    • Обоим аргентинским специалистам грозит наказание за неподобающее поведение.

    Источник: Marca

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    27.02.2019 13:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2019, 19:02

      вот за такую трепотню тебя и не любят, сам человек-скандал и имеет наглость заявлять, что его, видите ли, строго наказывают за его выходки - а может просто нужно себя адекватно вести и проблем не будет?
      К слову, Почета наказали штрафом, а по Симеоне я ещё не видел, чтобы решение было вынесено. Трепло, оно и есть трепло.

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 27 февраля 2019, 15:37

      Как себя поставил так к тебе и относятся....

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 27 февраля 2019, 13:39

      На то ты и "Особенный"! А они-дворовая шпана.

      6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Агасфер 27 февраля 2019, 14:01

      они достижениями и многолетним нахождением в одном клубе все доказали.... а особенный твой с галимых нервов швырял ящички с питьем от поражений... они если шпана,жозе лох терпила...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > 84aivengo 27 февраля 2019, 17:37

      Ну да, у него всего то 25 трофеев в различных клубах и турнирах)не то что Симеоне и Покеттино

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 февраля 2019, 13:12

      завидует... )))

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