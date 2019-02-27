Взятый на просмотр в «Рубин» Давиташвили рассказал, почему отказался от контракта

Грузинский полузащитник Зурико Давиташвили отказался от контракта с «Рубином». Футболист провел с казанской командой три зимних сбора, но не нашел компромисс в вопросе перехода в новый клуб.

«Мы не согласились с условиями договора. Предлагаемый контракт был долгосрочным, а я хотел краткосрочное соглашение. К тому же были еще некоторые проблемы, как это обычно происходит в футболе.

Я хотел без проблем продолжить карьеру в другом клубе. Не знаю точно, как и где буду играть, но предложения есть. Вероятно, продолжу карьеру в Европе. Откуда именно это предложение? Речь идет только об одном клубе. К сожалению, пока не могу назвать его. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Возможно, они закончатся через неделю. Российских клубов среди заинтересованных нет», – заявил футболист.

По информации «Бизнес Online», казанский клуб предлагал игроку контракт на 4,5 года, но футболист соглашался лишь на годовой контракт. Вскоре «Рубин» предложил сотрудничество на 2,5 года, но на компромисс грузинский полузащитник все равно не пошел.