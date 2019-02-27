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    Взятый на просмотр в «Рубин» Давиташвили рассказал, почему отказался от контракта

    Грузинский полузащитник Зурико Давиташвили отказался от контракта с «Рубином». Футболист провел с казанской командой три зимних сбора, но не нашел компромисс в вопросе перехода в новый клуб.

    «Мы не согласились с условиями договора. Предлагаемый контракт был долгосрочным, а я хотел краткосрочное соглашение. К тому же были еще некоторые проблемы, как это обычно происходит в футболе.

    Я хотел без проблем продолжить карьеру в другом клубе. Не знаю точно, как и где буду играть, но предложения есть. Вероятно, продолжу карьеру в Европе. Откуда именно это предложение? Речь идет только об одном клубе. К сожалению, пока не могу назвать его. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Возможно, они закончатся через неделю. Российских клубов среди заинтересованных нет», – заявил футболист.

    По информации «Бизнес Online», казанский клуб предлагал игроку контракт на 4,5 года, но футболист соглашался лишь на годовой контракт. Вскоре «Рубин» предложил сотрудничество на 2,5 года, но на компромисс грузинский полузащитник все равно не пошел.

    • Зурико – воспитанник тбилисского «Динамо».
    • Последний клуб полузащитника «Локомотив» Тбилиси.
    • С 2016 года выступает за юношеские сборные своей страны.

    Источник: Sportall.ge

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    27.02.2019 11:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 27 февраля 2019, 20:18

      Э, чавелы, где б годик перекантоваться, да на работу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 27 февраля 2019, 19:14

      вроде грузин , а ведёт себя как армянин )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 27 февраля 2019, 15:56

      Человек решил за счёт Рубина год себя показывать, а потом свободным агентом уйти

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубинище 27 февраля 2019, 17:28

      Да,да,да хитрожопый грузин....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 15:15

      Правильно мыслит. Риск в этом контракте есть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 февраля 2019, 13:58

      Предложение наверно из Литвы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 февраля 2019, 13:18

      Мальчик просто звезду поймал, думает кому то нужен, 2,5 года для него идеально, а на год он ни кому не нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 февраля 2019, 12:28

      ну на таких условиях вряд ли он найдет себе приличный клуб

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 27 февраля 2019, 11:48

      Прагматичный подход Давиташвили. Чует, что после 4,5 лет игры, рубиновская выплата может и не состояться.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > serppion 27 февраля 2019, 11:56

      Всё просто ,Рубин рассчитывал перепродать игрока.А игрок хочет сам себя продать .Бизнес,ничего личного.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 февраля 2019, 11:31

      Тут 2 варианта: либо Польша, либо Чехия.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Бухбух 27 февраля 2019, 12:35

      Наших в Прибалтике много

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Cules2013 27 февраля 2019, 15:09

      Кто эти "НАШИ" ??? Грузины что ли ???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 11:26

      А какой смысл брать контракт на 1 год???

      1
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