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    Божович: «Горжусь, что я – единственный иностранный тренер в РПЛ»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович гордится, что кроме него в РПЛ нет иностранных специалистов. Черногорец впервые получил работу в России в 2008 году.

    «Горжусь, что я так долго поработал в России, что я тренировал так много команд, что я сейчас единственный иностранный тренер в РПЛ. Но тренер никогда не может быть довольным. В этой работе есть только сейчас и завтра», – считает Божович.

    • Черногорец работал в семи российских клубах.
    • Главное достижение – победа в Кубке России с «Ростовом».
    • Божович начал тренерскую карьеру в 2000 году.

    Источник: YouTube-канал DerbyTV

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    27.02.2019 00:37
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 13:06

      Недавно прошло сообщение что без работы остался Муслин. Ждем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 12:00

      ну впринципе плохого про него нечего сказать)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 февраля 2019, 09:25

      Божович, на своем месте!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 08:52

      Граф хорошо у нас прижился, уже можно считать своим. Водку пьёт, в русскую баню ходит...

      4
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