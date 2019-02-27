Божович: «Горжусь, что я – единственный иностранный тренер в РПЛ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович гордится, что кроме него в РПЛ нет иностранных специалистов. Черногорец впервые получил работу в России в 2008 году.

«Горжусь, что я так долго поработал в России, что я тренировал так много команд, что я сейчас единственный иностранный тренер в РПЛ. Но тренер никогда не может быть довольным. В этой работе есть только сейчас и завтра», – считает Божович.