Божович: «Горжусь, что я – единственный иностранный тренер в РПЛ»

Недавно прошло сообщение что без работы остался Муслин. Ждем.
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович гордится, что кроме него в РПЛ нет иностранных специалистов. Черногорец впервые получил работу в России в 2008 году.
«Горжусь, что я так долго поработал в России, что я тренировал так много команд, что я сейчас единственный иностранный тренер в РПЛ. Но тренер никогда не может быть довольным. В этой работе есть только сейчас и завтра», – считает Божович.
- Черногорец работал в семи российских клубах.
- Главное достижение – победа в Кубке России с «Ростовом».
- Божович начал тренерскую карьеру в 2000 году.