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    Слуцкий: «Федерер – топовый чудак. Самый выдающийся спортсмен на планете»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал самого выдающегося спортсмена на планете на свой взгляд. Россиянин остановил выбор на теннисисте.

    «Самый любимый теннисист – Роджер Федерер, конечно. Топовый чудак, столько лет держится. Считаю, это самый выдающийся спортсмен на планете сейчас», – сказал Слуцкий.

    • 37-летний Федерер выиграл 20 турниров Большого шлема.
    • Игрок в течение карьеры 310 недель был лучшим в мире.
    • Теннис – хобби Слуцкого.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    27.02.2019 00:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 28 февраля 2019, 10:34

      Слуцкий самый чудной тренер в России. Имея возможность работать с самыми лучшими клубами в России, играть в ЛЕ и ЛЧ, работать со сборной, всё бросили поехал за бугор растить хороших игроков. Российские болельщики в полном восторге. Аплодируем стоя.

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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 27 февраля 2019, 11:15

      Бомбардир еще неделю будет фразы из видео Красавы на новости выдергивать?))

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