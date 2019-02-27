Слуцкий: «Федерер – топовый чудак. Самый выдающийся спортсмен на планете»

Слуцкий самый чудной тренер в России. Имея возможность работать с самыми лучшими клубами в России, играть в ЛЕ и ЛЧ, работать со сборной, всё бросили поехал за бугор растить хороших игроков. Российские болельщики в полном восторге. Аплодируем стоя.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал самого выдающегося спортсмена на планете на свой взгляд. Россиянин остановил выбор на теннисисте.
«Самый любимый теннисист – Роджер Федерер, конечно. Топовый чудак, столько лет держится. Считаю, это самый выдающийся спортсмен на планете сейчас», – сказал Слуцкий.
- 37-летний Федерер выиграл 20 турниров Большого шлема.
- Игрок в течение карьеры 310 недель был лучшим в мире.
- Теннис – хобби Слуцкого.