Слуцкий: «Федерер – топовый чудак. Самый выдающийся спортсмен на планете»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал самого выдающегося спортсмена на планете на свой взгляд. Россиянин остановил выбор на теннисисте.

«Самый любимый теннисист – Роджер Федерер, конечно. Топовый чудак, столько лет держится. Считаю, это самый выдающийся спортсмен на планете сейчас», – сказал Слуцкий.