Модель Хаитт нашли мертвой. Она давала показания о проституции игроков «Ривер Плейта» и предупреждала, что ее могут убить

Пока ничего не ясно. Хотя мотивы для убийства веские.
В Аргентине обнаружили мертвой модель Наташу Хаитт, сообщает Daily Mail. Полиция утверждает, что она умерла из-за передозировки наркотических веществ.
В прошлом году модель давала показания о проституции несовершеннолетних игроков футбольных клубов «Ривер Плейт» и «Индепендьенте». По этому делу было выяснено, что юных спортсменов манили легкими деньгами и что сотрудники клубов лично развозили детей по клиентам-педофилам.
- В апреле 2018 в социальной сети Хаитт предупреждала, что может стать жертвой убийства.
- Модель снималась для журнала Playboy.
- «Ривер Плейт» – действующий обладатель Кубка Либертадорес.