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    Модель Хаитт нашли мертвой. Она давала показания о проституции игроков «Ривер Плейта» и предупреждала, что ее могут убить

    В Аргентине обнаружили мертвой модель Наташу Хаитт, сообщает Daily Mail. Полиция утверждает, что она умерла из-за передозировки наркотических веществ.

    В прошлом году модель давала показания о проституции несовершеннолетних игроков футбольных клубов «Ривер Плейт» и «Индепендьенте». По этому делу было выяснено, что юных спортсменов манили легкими деньгами и что сотрудники клубов лично развозили детей по клиентам-педофилам.

    • В апреле 2018 в социальной сети Хаитт предупреждала, что может стать жертвой убийства.
    • Модель снималась для журнала Playboy.
    • «Ривер Плейт» – действующий обладатель Кубка Либертадорес.

    Источник: Daily Mail

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    26.02.2019 23:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:57

      Пока ничего не ясно. Хотя мотивы для убийства веские.

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