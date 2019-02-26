Модель Хаитт нашли мертвой. Она давала показания о проституции игроков «Ривер Плейта» и предупреждала, что ее могут убить

В Аргентине обнаружили мертвой модель Наташу Хаитт, сообщает Daily Mail. Полиция утверждает, что она умерла из-за передозировки наркотических веществ.

В прошлом году модель давала показания о проституции несовершеннолетних игроков футбольных клубов «Ривер Плейт» и «Индепендьенте». По этому делу было выяснено, что юных спортсменов манили легкими деньгами и что сотрудники клубов лично развозили детей по клиентам-педофилам.