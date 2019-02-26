Слуцкий: «Смотрю все выпуски Дудя, прям жду. Как только выходит, сразу смотрю. Самый крутой выпуск – с Невзоровым»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что любит смотреть выпуски видеоблога «вДудь». Его ведет журналист Юрий Дудь.

«Смотрю все выпуски, прям жду. Я подписан на инстаграм Дудя; как только что-то выходит, я сразу смотрю. Самый крутой выпуск – с Александром Невзоровым», – считает тренер.