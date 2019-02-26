Слуцкий: «Смотрю все выпуски Дудя, прям жду. Как только выходит, сразу смотрю. Самый крутой выпуск – с Невзоровым»

Не всем нравится его не нормативная лексика.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что любит смотреть выпуски видеоблога «вДудь». Его ведет журналист Юрий Дудь.
«Смотрю все выпуски, прям жду. Я подписан на инстаграм Дудя; как только что-то выходит, я сразу смотрю. Самый крутой выпуск – с Александром Невзоровым», – считает тренер.
- «вДудь» существует с января 2017 года.
- Количество подписчиков блога – 4,8 миллиона человек.
- Юрий Дудь с 2011 по 2012 год работал футбольным комментатором.