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    Слуцкий: «Смотрю все выпуски Дудя, прям жду. Как только выходит, сразу смотрю. Самый крутой выпуск – с Невзоровым»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что любит смотреть выпуски видеоблога «вДудь». Его ведет журналист Юрий Дудь.

    «Смотрю все выпуски, прям жду. Я подписан на инстаграм Дудя; как только что-то выходит, я сразу смотрю. Самый крутой выпуск – с Александром Невзоровым», – считает тренер.

    • «вДудь» существует с января 2017 года.
    • Количество подписчиков блога – 4,8 миллиона человек.
    • Юрий Дудь с 2011 по 2012 год работал футбольным комментатором.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    26.02.2019 22:34
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:44

      Не всем нравится его не нормативная лексика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 27 февраля 2019, 08:18

      Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      mango 27 февраля 2019, 02:54

      Леня держит руку на пульсе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 февраля 2019, 00:51

      Слуцкер уже как Уткин стал. Несет старческий маразм.

      1
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