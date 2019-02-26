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    Журналист Зеленов: «В «Уфе» говорят, что клуб не прочь стать аналогом «Аякса»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал о футбольных воззрениях руководства «Уфы». В клубе готовы функционировать с целью продажи игроков.

    «Мы регулярно общаемся с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Он не раз говорил, что клуб не прочь стать аналогом «Аякса», то есть воспитывать игроков на продажу, этим жить и зарабатывать. Если получится, то иногда залезать в еврокубки», – рассказал Зеленов.

    • «Уфа» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
    • Клуб существует с 2009 года.
    • Главное достижение – шестое место в чемпионате России в прошлом сезоне.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2019 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:39

      Идея хороша. Кстати с Зинченко уже получилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 27 февраля 2019, 11:55

      Не дай Бог, Аяксу Уфой оказаться...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 26 февраля 2019, 23:21

      Уфу по секрету, многие клубы мира хотят стать аналогом Аякса, и Аякс регулярно играет в еврокубках а не если повезёт!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 26 февраля 2019, 23:20

      Мне кажется у нас все клубы ставят задачи стать аналогом Аякса, но реально идут к этому только в Краснодаре.

      1
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