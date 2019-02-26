Журналист Зеленов: «В «Уфе» говорят, что клуб не прочь стать аналогом «Аякса»

Идея хороша. Кстати с Зинченко уже получилось.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал о футбольных воззрениях руководства «Уфы». В клубе готовы функционировать с целью продажи игроков.
«Мы регулярно общаемся с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Он не раз говорил, что клуб не прочь стать аналогом «Аякса», то есть воспитывать игроков на продажу, этим жить и зарабатывать. Если получится, то иногда залезать в еврокубки», – рассказал Зеленов.
- «Уфа» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
- Клуб существует с 2009 года.
- Главное достижение – шестое место в чемпионате России в прошлом сезоне.