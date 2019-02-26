«Челси», «Ювентус» и «Реал» интересуются Дзаньоло

У Челси своих забот полон рот, им сейчас не до перспективного пацана. В команде раздрай...
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов нескольких европейских клубов.
Как сообщает Tribalfotball со ссылкой на La Repubblica, на 19-летнего футболиста претендуют «Ювентус», «Челси» и «Реал». Представители лондонцев и мадридцев уже связались с агентом итальянца Клаудио Вигорелли, чтобы узнать о его планах и потенциальную стоимость.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи также встретился с представителями хавбека в Мадриде.
- В этом сезоне Дзаньоло провел за римлян 24 матча, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
- Контракт игрока с «Ромой» рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.