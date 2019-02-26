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    «Челси», «Ювентус» и «Реал» интересуются Дзаньоло

    Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов нескольких европейских клубов.

    Как сообщает Tribalfotball со ссылкой на La Repubblica, на 19-летнего футболиста претендуют «Ювентус», «Челси» и «Реал». Представители лондонцев и мадридцев уже связались с агентом итальянца Клаудио Вигорелли, чтобы узнать о его планах и потенциальную стоимость.

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи также встретился с представителями хавбека в Мадриде.

    • В этом сезоне Дзаньоло провел за римлян 24 матча, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
    • Контракт игрока с «Ромой» рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    26.02.2019 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 19:13

      У Челси своих забот полон рот, им сейчас не до перспективного пацана. В команде раздрай...

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