Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Зинченко показал мне, как важно и ценно быть хорошим парнем»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Александра Зинченко за хорошее отношение к клубу и своей работе.

    «Зинченко показал мне, насколько важно и ценно быть хорошим парнем.

    В начале сезона он был близок к тому, чтобы перейти в другой клуб, но я ни разу не видел у него кислого выражения лица или плохой тренировки с его стороны. Надеюсь, у него будет долгая карьера!» – сказал Гвардиола.

    • Хавбек перешел в «Сити» из «Уфы» летом 2016 года.
    • В этом сезоне украинец принял участие в 16-ти матчах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2019 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:24

      Для Зинченко эти слова Гвардиолы должны стать призывом к действию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 26 февраля 2019, 21:24

      Хороший парень-это не профессия и даже на специальность.Токарь-фрезеровщик 6 разряда-вот это сила и зарплата соответствующая...45 тыщ.рэ в месяц!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 26 февраля 2019, 18:59

      Наверно, Зинченко не называет Гвардиолу тренеришкой и не топчется на "розочке" воспитавшего его клуба, как некоторые ЗМС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:38

      Время покажет""""""""""""""

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 26 февраля 2019, 18:07

      Такие слова Гвардиолы дорогого стоят....молодец парень..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > _Marqella_ 26 февраля 2019, 19:05

      он очаровал его своим позитивом, игрой наверное еще нет

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 февраля 2019, 17:48

      Зинченко - пример для подражания всем российским футболерам.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Бухбух 26 февраля 2019, 17:57

      С таким же успехом ты мог бы написать это о Мбаппе или Неймаре, один француз, второй бразилец, Зинченко украинец, при чем тут российские футболисты? Ставь уже в пример тогда Головина или Черышева.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух > Gek Dement 26 февраля 2019, 18:59

      А откуда он пришел в МС ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Gek Dement 26 февраля 2019, 19:07

      Черышев уже больше испанец чем россиянин, а у Головина пока не очень в Монако

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Бухбух 26 февраля 2019, 19:59

      Да какая разница откуда? Просто если ты приводишь в пример нашим карьеру иностранца условно "из клубов ноунеймов в гранды", то есть примеры куда как получше с участием иностранцев. Но при этом равняться надо не на топ-игроков а-ля Мбаппе, Неймара и прочих, а именно на Зинченко, почему? Чего он там уже успел с МС добится? Ничего. Я при этом плохого не хочу сказать про Зинченко, отличный игрок, вся его карьера еще впереди.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > portero 26 февраля 2019, 20:03

      Я бы сказал что дела у самого Монако не очень, Головина-то как раз все хвалят. А Черышев все таки игрок сборной России, хоть и живет и играет в Испании.. Тут вопрос даже конкретно в Черышеве, просто если приводжить в пример нашим карьеру игрока другой страны, то почему именно Зинченко? Потому что МС его именно в нашей Уфе заприметил?Так и что. Есть много других более классных и заслуживающих внимания примеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 26 февраля 2019, 17:48

      похвалил, завтра на игру в основу поставит.

      14
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11