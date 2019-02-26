Гвардиола: «Зинченко показал мне, как важно и ценно быть хорошим парнем»

Для Зинченко эти слова Гвардиолы должны стать призывом к действию.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Александра Зинченко за хорошее отношение к клубу и своей работе.
«Зинченко показал мне, насколько важно и ценно быть хорошим парнем.
В начале сезона он был близок к тому, чтобы перейти в другой клуб, но я ни разу не видел у него кислого выражения лица или плохой тренировки с его стороны. Надеюсь, у него будет долгая карьера!» – сказал Гвардиола.
- Хавбек перешел в «Сити» из «Уфы» летом 2016 года.
- В этом сезоне украинец принял участие в 16-ти матчах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.