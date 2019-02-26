Фалькао прилетел в Рим. Форвардом интересуются «Милан» и «Лацио»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао был замечен в Риме в понедельник, 25 февраля.

Футболист прибыл в столицу Италии в полдень и старались быть неприметным. Предполагается, что колумбиец прибыл, чтобы посетить полуфинальный матч Кубка Италии «Лацио» – «Милан», который состоится сегодня.

Сообщается, что интерес к Фалькао проявляют оба этих клуба.