Фалькао прилетел в Рим. Форвардом интересуются «Милан» и «Лацио»

Непонятный его переход из атлетико в монако был.. Сломал карьеру.. Из топклубов очередь стояла, выбирай не хочу.. Но если в Милан перейдёт, то это для миланцев опять удачное приобретение будет. Вместе с Пентеком шороху могут навести сильно
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао был замечен в Риме в понедельник, 25 февраля.
Футболист прибыл в столицу Италии в полдень и старались быть неприметным. Предполагается, что колумбиец прибыл, чтобы посетить полуфинальный матч Кубка Италии «Лацио» – «Милан», который состоится сегодня.
Сообщается, что интерес к Фалькао проявляют оба этих клуба.
- Контракт форварда с монегасками истекает в июле 2020 года.
- В этом сезоне Фалькао провел за «Монако» 28 матчей, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи.