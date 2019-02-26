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    Фалькао прилетел в Рим. Форвардом интересуются «Милан» и «Лацио»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао был замечен в Риме в понедельник, 25 февраля.

    Футболист прибыл в столицу Италии в полдень и старались быть неприметным. Предполагается, что колумбиец прибыл, чтобы посетить полуфинальный матч Кубка Италии «Лацио»«Милан», который состоится сегодня.

    Сообщается, что интерес к Фалькао проявляют оба этих клуба.

    • Контракт форварда с монегасками истекает в июле 2020 года.
    • В этом сезоне Фалькао провел за «Монако» 28 матчей, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    26.02.2019 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 февраля 2019, 17:55

      Непонятный его переход из атлетико в монако был.. Сломал карьеру.. Из топклубов очередь стояла, выбирай не хочу.. Но если в Милан перейдёт, то это для миланцев опять удачное приобретение будет. Вместе с Пентеком шороху могут навести сильно

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > mihail200606 26 февраля 2019, 22:31

      В мю он сломал карьеру в челси дабил

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