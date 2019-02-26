Okdiario: игроки «Реала» хотят, чтобы Роналду с «Ювентусом» вылетел из Лиги чемпионов

«Реал» желает победы «Атлетико» в противостоянии с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда, футболисты Королевского клуба надеются, что «Атлетико» «уничтожит «Ювентус» в Лиге чемпионов». По его словам, они злы на Роналду из-за его слов, сказанных после первого матча с красно-белыми (0:2).

Португалец заявил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов, у «Атлетико» – ноль».

Четырежды Роналду выигрывал ЛЧ с «Реалом». Футболисты мадридцев уверены, что форвард повел себя слишком высокомерно, дав понять, что думает исключительно о себе. По их мнению, без вклада всей команды победа в Лиге чемпионов была бы невозможна. Игроки считают, что португалец думает, будто он в одиночку выиграл все эти титулы без помощи своих бывших партнеров по команде.