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    Okdiario: игроки «Реала» хотят, чтобы Роналду с «Ювентусом» вылетел из Лиги чемпионов

    «Реал» желает победы «Атлетико» в противостоянии с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Как сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда, футболисты Королевского клуба надеются, что «Атлетико» «уничтожит «Ювентус» в Лиге чемпионов». По его словам, они злы на Роналду из-за его слов, сказанных после первого матча с красно-белыми (0:2).

    Португалец заявил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов, у «Атлетико» – ноль».

    Четырежды Роналду выигрывал ЛЧ с «Реалом». Футболисты мадридцев уверены, что форвард повел себя слишком высокомерно, дав понять, что думает исключительно о себе. По их мнению, без вклада всей команды победа в Лиге чемпионов была бы невозможна. Игроки считают, что португалец думает, будто он в одиночку выиграл все эти титулы без помощи своих бывших партнеров по команде.

    Источник: Okdiario

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    26.02.2019 15:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 28 февраля 2019, 08:19

      какие нехорошие ребята, а)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 10:46

      О своей игре надо больше думать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 февраля 2019, 23:35

      А без Роналду вы сколько выиграли, дебилы?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 26 февраля 2019, 18:43

      В этом и есть весь Роналду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      Glebson 26 февраля 2019, 18:26

      Источник, выдуманный специально для подобных слухов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 26 февраля 2019, 18:03

      Сайт походу ясновидящий ибо читает мысли Роналдо . "Вот это журналюги,вот это я понимаю профессионалы" ай молодца

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 26 февраля 2019, 17:51

      Бред, и источник который несет одну чушь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2019, 17:28

      Некрасиво ,,,если правда,,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 15:54

      Бесконечна не только вселенная, но и человеческая зависть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 15:53

      Такого пиз.дежа я еще не слышал.Этот сайт нужно просто закрыть и что бы всякое говно не вылазило

      14
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