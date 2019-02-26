Президент «Дженоа»: «Пентек забьет 35 голов в сезоне. Иначе я бы не продал его так дорого»

Президент «Дженоа» Энрико Прециози уверен, что нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек забьет 35 мячей в этом сезоне.

Поляк перешел из генуэзского клуба в «Милан» этой зимой за 35 миллионов евро. В первых шести матчах за красно-черных в Серии А и Кубке Италии он забил семь голов.

«Меня не удивляет, что Пентек забивает так много. Считаю, он забьет 35 голов. Я ожидаю, что он это сделает. Иначе я бы не продал его за такие большие деньги.

Я понимаю, что болельщики «Дженоа» недовольны этим трансфером, но мы должны были это сделать. Я желаю ему всевозможных успехов, он их заслуживает», – сказал Прециози.

Всего в этом сезоне Пентек принял участие в 27-ми матчах и забил 26 голов (18 – в Серии А и 8 – в Кубке Италии).