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    Президент «Дженоа»: «Пентек забьет 35 голов в сезоне. Иначе я бы не продал его так дорого»

    Президент «Дженоа» Энрико Прециози уверен, что нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек забьет 35 мячей в этом сезоне.

    Поляк перешел из генуэзского клуба в «Милан» этой зимой за 35 миллионов евро. В первых шести матчах за красно-черных в Серии А и Кубке Италии он забил семь голов.

    «Меня не удивляет, что Пентек забивает так много. Считаю, он забьет 35 голов. Я ожидаю, что он это сделает. Иначе я бы не продал его за такие большие деньги.

    Я понимаю, что болельщики «Дженоа» недовольны этим трансфером, но мы должны были это сделать. Я желаю ему всевозможных успехов, он их заслуживает», – сказал Прециози.

    Всего в этом сезоне Пентек принял участие в 27-ми матчах и забил 26 голов (18 – в Серии А и 8 – в Кубке Италии).

    Источник: Football Italia

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    26.02.2019 13:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 17:52

      Может ещё и бонусы прописали во время сделки для Дженоа ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 17:37

      Пентек сможет,он такой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 26 февраля 2019, 16:31

      Не забьет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 13:57

      Ещё 9 осталось - вполне по силам. Вот только за золотую бутсу бороться шансов всё равно нет. 35 только в Чемпионате, и 35 всего за сезон во всех турнирах - это разные вещи.

      3
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