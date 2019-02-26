Зинченко: «Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, хочется играть чаще»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы в финале Кубка английской лиги. «Горожане» в серии пенальти обыграли «Челси».

«Мы все еще боремся за три кубка, у нас через два дня очень важная игра, поэтому эмоции оставили в раздевалке. Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был. Хочется играть чаще, неважно сейчас или раньше. Играть в такой команде – одно удовольствие.

Если являешься частью этой команды, то должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя как одна семья и стали более уверенными. Я все еще молод и учусь, но с каждым днем приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции и где-то стал увереннее действовать, потому что игры – это опыт», – цитирует Зинченко телеканал «Футбол 1».

Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги