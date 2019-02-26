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    Зинченко: «Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, хочется играть чаще»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы в финале Кубка английской лиги. «Горожане» в серии пенальти обыграли «Челси».

    «Мы все еще боремся за три кубка, у нас через два дня очень важная игра, поэтому эмоции оставили в раздевалке. Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был. Хочется играть чаще, неважно сейчас или раньше. Играть в такой команде – одно удовольствие.

    Если являешься частью этой команды, то должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя как одна семья и стали более уверенными. Я все еще молод и учусь, но с каждым днем приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции и где-то стал увереннее действовать, потому что игры – это опыт», – цитирует Зинченко телеканал «Футбол 1».

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: «Медиа Группа Украина»

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    26.02.2019 11:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 17:24

      Втирайся, Санёк, в доверие к Пепу и будешь чаще играть...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:36

      Доверие тренера всегда будет если будешь прибавлять в мастерстве.

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 26 февраля 2019, 16:09

      Аренда его будущее, потом вспомните мои слова. Игрок слабый, только правило нарушать умеет. Кстати в финале он и совершил больше всех фолов.

      0
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      Рейтинг: +47

      Vincent Jones 26 февраля 2019, 14:51

      Очень прибавил за год. И по количеству игрового времени и важности матчей, в которых он играет видно, что Гвардиола рассчитывает на него в будущем

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 14:11

      Молодец. Играет не часто, но очень качественно, стабильно. Может кто не знает, но по версии WhoScored Зинченко - лучший игрок финала. вот так вот. И я согласен с этим, органично смотрелся, особенно на фоне очень невыразительной игры Ляпорта и Де Брюйне.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 26 февраля 2019, 11:50

      Но кубок держать ещё не уверен

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