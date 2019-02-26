Моуринью: «Не хочу пребывать в постоянном конфликте мнений»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал пожелания к следующему месту работы.

«Я не хочу работать в клубе без амбиций. Я отказался от щедрого предложения, потому что хочу быть участником футбола самого высокого уровня и мои амбиции чрезмерно высоки. Это моe второе требование.

Первое – это команда единомышленников. Мне хочется работать с людьми, которых люблю, с теми, с кем приятно трудиться и обмениваться идеями. Не хочу пребывать в постоянном конфликте мнений.

Существует ли такой клуб? Да, это было в «Интере». Есть такие клубы», – заявил португальский специалист.