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    Моуринью: «Не хочу пребывать в постоянном конфликте мнений»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал пожелания к следующему месту работы.

    «Я не хочу работать в клубе без амбиций. Я отказался от щедрого предложения, потому что хочу быть участником футбола самого высокого уровня и мои амбиции чрезмерно высоки. Это моe второе требование.

    Первое – это команда единомышленников. Мне хочется работать с людьми, которых люблю, с теми, с кем приятно трудиться и обмениваться идеями. Не хочу пребывать в постоянном конфликте мнений.

    Существует ли такой клуб? Да, это было в «Интере». Есть такие клубы», – заявил португальский специалист.

    • Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря.
    • Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале».

    Источник: The Telegraph

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    26.02.2019 08:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:40

      А кто этого не хочет...…""""""""""""""""

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:28

      Намек понят. Спалетти надо готовиться на выход.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 13:53

      Не надо ля-ля. Если в Челси там такая кухня внутренняя в последние годы плохая, там и Конте, и теперь Сарри тоже сливают, то в МЮ и Реале именно Муориньо лично превратил атмосферу в клубе из доброжелательной в угнетающую. Сам всё пересрал, а теперь, видите ли, ему единомышленников в жизни не хватает)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 26 февраля 2019, 11:49

      Бла бла бла...Ни о чем!Двумя крайними местами работы ты "убил" свое резюме.Пора на тв говоруном-АНАЛитиком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 26 февраля 2019, 10:00

      Замашки диктатора.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 26 февраля 2019, 09:20

      Давай в Спартак , к единомышленникам...

      1
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