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    Журналист Егоров: «Каррера хотел вернуть Паршивлюка в «Спартак», но Родионов настоял, что этого делать не нужно»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хотел вернуть в команду защитника Сергея Паршивлюка. Итальянцу этого не дали сделать.

    «Когда в 2016 году Паршивлюк уходил из «Спартака», ему выплатили приличную неустойку за разрыв контракта. Потом Каррера хотел вернуть игрока, но генеральный директор Сергей Родионов настоял, что этого делать не нужно.

    Это выглядело бы глупо: отпустить, разорвать контракт, выплатить неустойку, забрать назад, заплатить за трансфер, дать подъемные и заплатить агенту. В этом вопросе Родионов проявил твердость», – считает Егоров.

    • Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
    • За команду в РПЛ он провел 148 матчей, забил три гола.
    • Сейчас Паршивлюк играет за «Ростов».

    О проблемах «Спартака» осенью 2018-го мы записывали подкаст. Послушайте, если интересно:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2019 01:45
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 февраля 2019, 23:28

      что за брел? Каррера всегда доверял Ещенко. В чемпионский сезон Андрей выглядел очень солидно. Так что бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 февраля 2019, 18:37

      Как надоели эти сплетни! Скорее бы начались игры РПЛ! Хоть писали бы по факту, не выдумывая! Хотя и это не всем дано!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:08

      Да кто его знает как было на самом деле?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 26 февраля 2019, 15:16

      Одно дерьмо !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 февраля 2019, 14:04

      Это тухляка кто то ещё читает.
      Обалдеть и не встать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vka1970 26 февраля 2019, 18:35

      Ты же прочитал!

      0
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Serjoga 26 февраля 2019, 23:08

      Нет.Совсем ни читал.
      Зашёл сюда только чтоб пост кинуть.
      Его читать, самого себя не уважать.
      Парень уже наврал с три короба.
      Поэтому шанс, что он где то напишет правду, крайне мал.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 13:36

      варежку закрой фантазёр Каждый раз выкидывает какую то кипучую тупую новость

      3
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    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 26 февраля 2019, 10:10

      с Самедовым еще круче получилось: разорвали контракт, выплатили неустойку, вернули назад, заплатив за трансфер, и снова разорвали контракт и выплатили неустойку!!!! в общем наша лимита творит "чудеса" в российском футболе...

      3
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 февраля 2019, 09:40

      А если бы не лимит, то Паршевлюк Каррере нафиг бы не сдался.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 09:22

      Бла-бла-бла... Может хватит?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 09:12

      Слухи, скандалы, расследования в разных спортивных изданиях превалируют, чем сами спортивные новости и события на спортивных аренах.

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