Журналист Егоров: «Каррера хотел вернуть Паршивлюка в «Спартак», но Родионов настоял, что этого делать не нужно»

Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хотел вернуть в команду защитника Сергея Паршивлюка. Итальянцу этого не дали сделать.

«Когда в 2016 году Паршивлюк уходил из «Спартака», ему выплатили приличную неустойку за разрыв контракта. Потом Каррера хотел вернуть игрока, но генеральный директор Сергей Родионов настоял, что этого делать не нужно.

Это выглядело бы глупо: отпустить, разорвать контракт, выплатить неустойку, забрать назад, заплатить за трансфер, дать подъемные и заплатить агенту. В этом вопросе Родионов проявил твердость», – считает Егоров.

Паршивлюк – воспитанник «Спартака».

За команду в РПЛ он провел 148 матчей, забил три гола.

Сейчас Паршивлюк играет за «Ростов».

О проблемах «Спартака» осенью 2018-го мы записывали подкаст. Послушайте, если интересно:

Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.