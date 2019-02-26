Слуцкий: «В Голландии много молодых игроков потому, что клубам нужно окупаться. Никакой «Газпром» не придет и деньги не даст»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий объяснил, почему в чемпионате Голландии много молодых игроков. Это связано с необходимостью клубов зарабатывать деньги.

«Им здесь некуда деваться – нужно окупаться. Никакой дядя, никакой «Газпром» не придет и деньги не даст», – сказал тренер.