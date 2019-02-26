Слуцкий: «В Голландии много молодых игроков потому, что клубам нужно окупаться. Никакой «Газпром» не придет и деньги не даст»

У нас футбол так выстроен, либо госкорпорации либо губернатор какой за счет области/округа спонсирует, что то, что это в корни не верный подход,но другого почти нет в России!
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий объяснил, почему в чемпионате Голландии много молодых игроков. Это связано с необходимостью клубов зарабатывать деньги.
«Им здесь некуда деваться – нужно окупаться. Никакой дядя, никакой «Газпром» не придет и деньги не даст», – сказал тренер.
- «Витесс» в чемпионате Голландии идет пятым.
- Средний возраст игроков «Витесса» – 25,2 года.
- Средний возраст всех футболистов чемпионата – 24,6 года.