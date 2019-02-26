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    Слуцкий: «В Голландии много молодых игроков потому, что клубам нужно окупаться. Никакой «Газпром» не придет и деньги не даст»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий объяснил, почему в чемпионате Голландии много молодых игроков. Это связано с необходимостью клубов зарабатывать деньги.

    «Им здесь некуда деваться – нужно окупаться. Никакой дядя, никакой «Газпром» не придет и деньги не даст», – сказал тренер.

    • «Витесс» в чемпионате Голландии идет пятым.
    • Средний возраст игроков «Витесса» – 25,2 года.
    • Средний возраст всех футболистов чемпионата – 24,6 года.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    26.02.2019 01:33
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +315

      ateist90 26 февраля 2019, 13:45

      У нас футбол так выстроен, либо госкорпорации либо губернатор какой за счет области/округа спонсирует, что то, что это в корни не верный подход,но другого почти нет в России!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2019, 13:19

      Голандия всегда славилась своей школой,,,,Сколько только один Аякс дал футболу игроков,,,,,только вот обидно,,,что раньше Аякс не только растил но и Европе много чего выиграл,,,,а сейчас только растят на продажу,,,

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 26 февраля 2019, 14:52

      Таковы экономические реалии,Аякс нужно или в АПЛ заявиться,либо создать лигу с лучшими клубами Шотландии,Бельгии,Дании и Голландии.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 февраля 2019, 12:42

      У нас в России одни затраты на выездные матчи могут голландцев в дурдом отправить.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 12:32

      ну там и молодежь очень талантливая)))

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      Рейтинг: +875

      sidul1 26 февраля 2019, 12:08

      Ну, давай твори там, а то что то забыли про великого тренера.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > sidul1 26 февраля 2019, 12:32

      А он нормально тренерует там))

      3
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 26 февраля 2019, 10:48

      Глядишь, если бы у нас клубы умели растить молодежь и продавать ее, то не было бы этих банкротств, над которыми на Западе смеются.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladik12 26 февраля 2019, 15:03

      У нас зарплаты фактически в десять раз меньше чем в Голландии,поэтому наши болельщики не смогут платить за билеты и атрибутику как там.А на одних продажах игроков не проживёшь.

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > александр п 26 февраля 2019, 15:32

      Ты уверен, что не проживешь? "Амкар", например, от продажи Джикии на сезон сохранил себе существование. "Витесс" в 2012 от продажи Бюттнера построил целую базу.
      Возьмем среднестатистический клуб ФНЛ. Вырастили они игрочка, продали его в условный "Краснодар" за 5 млн евро. Это порядка 400 миллионов рублей. С одного игрочка! Этих денег клубу хватит на два сезона, чтобы полностью закрыть потребности в з/п и во всем остальном.
      Поэтому клубам нужно растить своих и продавать.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladik12 26 февраля 2019, 15:47

      Что бы предметно рассуждать на эту тему нужно знать расходы клубов и их доходы.

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > александр п 26 февраля 2019, 18:08

      Я знаю расходы из своего примера. 200 миллионов рублей на сезон в ФНЛ - этого хватит на выход в РПЛ.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladik12 27 февраля 2019, 07:12

      Получается ,что бы существовать клуб должен продавать каждый год игроков на 3 млн долларов.А вся ФНЛ на 50 млн.В принципе по нынешним ценам не ахти какие деньги.Только никто игроков ФНЛ за такие деньги не покупает.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 09:19

      Витесс пятый, Халл вообще в зоне вылета. Челси ему подавай!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 26 февраля 2019, 12:33

      А куда ему выше 5???

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > prezent2017 3 марта 2019, 10:50

      Стрёмный тренеришка, а ведь тянут братья по секте.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 09:06

      Кто рассчитывает на свои силы, тот развивается и растёт в мастерстве и результатах. А кому всё приносят на блюдечке с голубой каёмочкой сыт и упакован без всякого напряга...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2019, 08:57

      Наркота в Голландии обеспечивает заработки.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 08:37

      В который раз убеждаюсь, что финансирование любого проекта должно быть хорошим, но скромным - стимулирует качество, и воровать сложнее.

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