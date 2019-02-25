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    Глушаков летом может уйти из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может покинуть команду летом. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    – Весьма вероятен вариант, при котором Глушаков летом покинет «Спартак». Речь идет исключительно о спорте. На истории вроде «изделие №8» руководство клуба не реагирует. Оно заняло такую позицию. Если игрок не будет тянуть, с ним расстанутся, – сказал Короткин.

    – Такой инсайд от Вячеслава Короткина, – добавил другой обозреватель издания Сергей Егоров.

    • Раннее Глушаков лайкнул пост о проигрыше «Спартака».
    • Болельщики разместили по Москве листовки с изображением Глушакова с подписью «Фантастические твари».
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2019 23:58
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 февраля 2019, 23:31

      в Спартаке грядет смена поколений и Денису видимо придется уйти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 26 февраля 2019, 21:41

      Да скатертью дорога! Как тут ребров про него разглагольствовал: мол сильный, без отца рос... Вот так с людьми и обращается, потому что любви не знал. Через любого переступит. Это то, что проповедует путинская пропаганда. Грозился жене до самогО дойти... Ну так давай!

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 26 февраля 2019, 20:58

      Наверное в Реал уйдет,там проблемы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 13:53

      2 лапотника из СЭ запели в унисон соревнуясь кто какую фигню круче выкинет

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2019, 13:09

      Обстановка вокруг Глушака накаляется,,,плакаты тоже дровишек подбросили в топку,,,,и если Денис не заиграет на все 100 то скорей всего так и будет

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 11:34

      У него хорошие связи с руководством. Если только совсем плохо начнет играть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 09:37

      Лето, ах, лето, лето звёздное , будь со мной ! Когда с друзьями уйду я на покой. Поёт Денис Глушаков и группа "Ромашка".

      5
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2019, 09:06

      Перейдет в Ростов, по-ближе к родному дому с банькой, девочками и
      самогонкой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 26 февраля 2019, 07:08

      Опять СЭ ! И без Егорова ну ни как !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Dudinka-krasnoff 26 февраля 2019, 05:39

      кто такой короткин?спорт экспресс вы ещё существеете?

      4
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