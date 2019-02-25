Глушаков летом может уйти из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может покинуть команду летом. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

– Весьма вероятен вариант, при котором Глушаков летом покинет «Спартак». Речь идет исключительно о спорте. На истории вроде «изделие №8» руководство клуба не реагирует. Оно заняло такую позицию. Если игрок не будет тянуть, с ним расстанутся, – сказал Короткин.

– Такой инсайд от Вячеслава Короткина, – добавил другой обозреватель издания Сергей Егоров.