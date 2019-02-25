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    Семин: «Хотел бы видеть Динияра Билялетдинова в «Локомотиве». Работать должны такие, как он, а не немец из Канады»

    Дебюту экс-полузащитника «Локомотива» Динияра Билялетдинова в РПЛ исполнилось 15 лет. Нынешний главный тренер команды Юрий Семин сказал, что хочет видеть воспитанника в клубе.

    – Вы бы хотели видеть Динияра Билялетдинова в «Локомотиве» в каком-нибудь качестве?

    – Конечно, хотел бы! В качестве тренера, руководителя, члена футбольного клуба «Локомотив». Потому что такие ребята, как Билялетдинов, они «Локомотив» создавали – они и должны работать. А не немец, который из Канады приезжает.

    • Сейчас 33-летний Билялетднов пребывает в статусе свободного агента.
    • Последний клуб россиянина – литовский «Тракай» (2017-2018 годы).
    • Ранее в должности спортивного директора «Локомотива» работал немец Эрик Штоффельсхаус.

    Источник: Sports.ru

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    25.02.2019 20:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 26 февраля 2019, 16:53

      Палыч , а где в России Вы видели Русского руководителя? только пришлым у нас дорога, и одарённым детям чиновников, и олигархов. Даже генералы погоны в банях и кабинетах получают, не припомню сейчас ни одного, что б из солдатов в генералы.

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 26 февраля 2019, 07:51

      Семин как всегда прав

      0
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:47

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

      -1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 февраля 2019, 22:03

      мда... сомнительное предложение..

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 21:44

      Уважает его Семин.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 21:20

      А этого Штофеля уже утилизировали???

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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 25 февраля 2019, 21:17

      Так-то он прав на самом деле. Лучше свои, чем чужие.

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