Семин: «Хотел бы видеть Динияра Билялетдинова в «Локомотиве». Работать должны такие, как он, а не немец из Канады»

Дебюту экс-полузащитника «Локомотива» Динияра Билялетдинова в РПЛ исполнилось 15 лет. Нынешний главный тренер команды Юрий Семин сказал, что хочет видеть воспитанника в клубе.

– Вы бы хотели видеть Динияра Билялетдинова в «Локомотиве» в каком-нибудь качестве?

– Конечно, хотел бы! В качестве тренера, руководителя, члена футбольного клуба «Локомотив». Потому что такие ребята, как Билялетдинов, они «Локомотив» создавали – они и должны работать. А не немец, который из Канады приезжает.