Семин: «Хотел бы видеть Динияра Билялетдинова в «Локомотиве». Работать должны такие, как он, а не немец из Канады»

Палыч , а где в России Вы видели Русского руководителя? только пришлым у нас дорога, и одарённым детям чиновников, и олигархов. Даже генералы погоны в банях и кабинетах получают, не припомню сейчас ни одного, что б из солдатов в генералы.
Дебюту экс-полузащитника «Локомотива» Динияра Билялетдинова в РПЛ исполнилось 15 лет. Нынешний главный тренер команды Юрий Семин сказал, что хочет видеть воспитанника в клубе.
– Вы бы хотели видеть Динияра Билялетдинова в «Локомотиве» в каком-нибудь качестве?
– Конечно, хотел бы! В качестве тренера, руководителя, члена футбольного клуба «Локомотив». Потому что такие ребята, как Билялетдинов, они «Локомотив» создавали – они и должны работать. А не немец, который из Канады приезжает.
- Сейчас 33-летний Билялетднов пребывает в статусе свободного агента.
- Последний клуб россиянина – литовский «Тракай» (2017-2018 годы).
- Ранее в должности спортивного директора «Локомотива» работал немец Эрик Штоффельсхаус.