Фурсенко – «Зениту»: «В добрый путь, к великим свершениям»

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Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко выступил перед командой. Он пожелал успеха главному тренеру Сергею Семаку.
«От всего сердца хочу поблагодарить всех присутствующих, мы делали одно дело. Желаю главному тренеру Сергею Богдановичу Семаку успехов, преодоления и самых высших мест, уверен, что команда вас поддержит.
Моe сердце остаeтся с «Зенитом», можете обращаться ко мне, когда это необходимо. В добрый путь, к великим свершениям», – сказал Фурсенко.
- Функционер работал в «Зените» с 2006 по 2008 год и с 2017 по 2019 год.
- Под руководством Фурсенко клуб взял Кубок УЕФА.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.