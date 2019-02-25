Фурсенко – «Зениту»: «В добрый путь, к великим свершениям»

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко выступил перед командой. Он пожелал успеха главному тренеру Сергею Семаку.

«От всего сердца хочу поблагодарить всех присутствующих, мы делали одно дело. Желаю главному тренеру Сергею Богдановичу Семаку успехов, преодоления и самых высших мест, уверен, что команда вас поддержит.

Моe сердце остаeтся с «Зенитом», можете обращаться ко мне, когда это необходимо. В добрый путь, к великим свершениям», – сказал Фурсенко.