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    Фурсенко – «Зениту»: «В добрый путь, к великим свершениям»

    Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко выступил перед командой. Он пожелал успеха главному тренеру Сергею Семаку.

    «От всего сердца хочу поблагодарить всех присутствующих, мы делали одно дело. Желаю главному тренеру Сергею Богдановичу Семаку успехов, преодоления и самых высших мест, уверен, что команда вас поддержит.

    Моe сердце остаeтся с «Зенитом», можете обращаться ко мне, когда это необходимо. В добрый путь, к великим свершениям», – сказал Фурсенко.

    • Функционер работал в «Зените» с 2006 по 2008 год и с 2017 по 2019 год.
    • Под руководством Фурсенко клуб взял Кубок УЕФА.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    25.02.2019 19:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:47

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----- http://чоч.рф/елр

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 февраля 2019, 22:26

      да ещё вернёшься...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 21:28

      Красиво простился.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 21:25

      "Под знаменем Фурсизма-Медведизма-к новым промежуточным победам!!!"

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 20:58

      Без тебя может чего и выиграем.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 19:32

      Нам не нужны великие свершения... А вы найдите время для профосмотра, полезней будет. Нам нужна качественная и интересная игра команды, а с ней и результаты. А не ваши победные реляции и амбиции...

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