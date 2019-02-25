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    «Р-Спорт»: долг Кержакова по алиментам перед первой женой составляет более 13 миллионов рублей

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александра Кержаков задолжал своей первой жене Марии алиментов на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Санкт-Петербурге.

    «Речь идет о задолженности по алиментам перед Марией Головой. Никто его в розыск не объявлял. Сегодня Кержаков был у нас на приеме. В настоящее время ведутся переговоры», – сказал представитель ФССП.

    По информации банка данных исполнительных производств, долг Кержакова составляет почти 13,5 миллиона рублей.

    При этом отмечается, что футболист не будет ограничен в выезде за границу, так как его обязанность по выплате алиментов была оформлена нотариальным соглашением, а не решением суда.

    • Свадьба Александра Кержакова и Марии Головой состоялась в феврале 2005 года. В том же году у пары родилась дочь Дарья. Брак распался в 2010 году.
    • У Кержакова есть еще двое сыновей от двух других жен – Игорь (2013 года рождения) и Артемий (родился 10 апреля 2017 года).

    Источник: «Р-Спорт»

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    25.02.2019 18:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:48

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tiny.cc/miopres

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 25 февраля 2019, 22:17

      (Российский футбольный воины) много сюжетные истории Российского футбола

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 21:36

      Дочь и два сына от разных жен.Нехило так Саня куралесит.
      Ну а чтол касается его долга-то су.ка причем тут футбол????Это его жизнь,пусть разбираются в судах.
      P.S-су.ка 13 000 000 рублей.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 21:38

      Мамаев,Кокорин,Кержаков,Аршавин-это не полный список бандюганов в российском футболе.Смотря на них и как можно думать о подъёме нашего футбола???Никогда футбол в России не будет таким,как в ТОП-4 чемпионатах-пока есть вот такие футболисты)))

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 22:30

      Глушакова забыл добавить! У того тоже разборки с женой!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Serjoga 26 февраля 2019, 08:49

      Да у него не только проблемы с женой)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 21:35

      Еще одна стерва выползла.

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      Рейтинг: +91

      kanaev 25 февраля 2019, 21:34

      Пора на нары к Кокорину с Мамаевым!!!Или неприкасаемый??

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 21:22

      Тяжелый случай для Александра.

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 25 февраля 2019, 20:55

      какая разница кто с кем ** * ётся пишите про наш футбол

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > латунный сепаратист 25 февраля 2019, 21:38

      Сейчас наш футбол вот это вот всё

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 19:24

      Как и Тарасов заплатит по решению суда, если не договорятся между собой. Других закрывают как злостных неплательщиков алиментов за суммы в десятки, если не в сотни раз меньше. Здесь футболить вопрос не дадут адвокаты...

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 19:51

      В России закон однозначный - на 1 ребенка 25 процента, на 2 -33.Судебные приставы лукавят- с законом установленным переговоров быть не может, это не тот случай когда имеется брачный договор, Кержаков рискует- так и Газпром и Миллером, при всем уважении к Кержакову как игроку , не поможет. Извините, закон есть закон, а что бабы как песни поется якобы стервы- вопрос дискуссионный.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 25 февраля 2019, 19:57

      Я в курсе правовых вопросов и судебно-правовой практики у нас. За плечами 2 десятка лет работы в конторе.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 26 февраля 2019, 07:35

      21 год выслуги правоохрсистемы. Конечно, коллега узнается по перу.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 февраля 2019, 19:06

      ни чего она не получит так как это ухудшит условия других детей

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