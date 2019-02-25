«Р-Спорт»: долг Кержакова по алиментам перед первой женой составляет более 13 миллионов рублей

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александра Кержаков задолжал своей первой жене Марии алиментов на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Санкт-Петербурге.

«Речь идет о задолженности по алиментам перед Марией Головой. Никто его в розыск не объявлял. Сегодня Кержаков был у нас на приеме. В настоящее время ведутся переговоры», – сказал представитель ФССП.

По информации банка данных исполнительных производств, долг Кержакова составляет почти 13,5 миллиона рублей.

При этом отмечается, что футболист не будет ограничен в выезде за границу, так как его обязанность по выплате алиментов была оформлена нотариальным соглашением, а не решением суда.