«Р-Спорт»: долг Кержакова по алиментам перед первой женой составляет более 13 миллионов рублей

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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александра Кержаков задолжал своей первой жене Марии алиментов на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Санкт-Петербурге.
«Речь идет о задолженности по алиментам перед Марией Головой. Никто его в розыск не объявлял. Сегодня Кержаков был у нас на приеме. В настоящее время ведутся переговоры», – сказал представитель ФССП.
По информации банка данных исполнительных производств, долг Кержакова составляет почти 13,5 миллиона рублей.
При этом отмечается, что футболист не будет ограничен в выезде за границу, так как его обязанность по выплате алиментов была оформлена нотариальным соглашением, а не решением суда.
- Свадьба Александра Кержакова и Марии Головой состоялась в феврале 2005 года. В том же году у пары родилась дочь Дарья. Брак распался в 2010 году.
- У Кержакова есть еще двое сыновей от двух других жен – Игорь (2013 года рождения) и Артемий (родился 10 апреля 2017 года).