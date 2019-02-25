«ПроМесси». Промес обменялся футболками с Месси после матча «Севилья» – «Барселона»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес обменялся футболками с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси после матча команд в 25-м туре Примеры.

В инстаграме голландец опубликовал фото с аргентинцем, подписав его: «ПроМесси».

Каталонцы победили со счетом 4:2, а Месси оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

Промес перешел в «Севилью» летом 2018 года из «Спартака».