«ПроМесси». Промес обменялся футболками с Месси после матча «Севилья» – «Барселона»

Ну красаучык, че. Воспользовался случаем. Кто знает, может больше и не сыграет с барсой
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес обменялся футболками с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси после матча команд в 25-м туре Примеры.
В инстаграме голландец опубликовал фото с аргентинцем, подписав его: «ПроМесси».
Каталонцы победили со счетом 4:2, а Месси оформил хет-трик и сделал голевую передачу.
Промес перешел в «Севилью» летом 2018 года из «Спартака».
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