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    «ПроМесси». Промес обменялся футболками с Месси после матча «Севилья» – «Барселона»

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес обменялся футболками с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси после матча команд в 25-м туре Примеры.

    В инстаграме голландец опубликовал фото с аргентинцем, подписав его: «ПроМесси».

    Каталонцы победили со счетом 4:2, а Месси оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

    Промес перешел в «Севилью» летом 2018 года из «Спартака».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Квинси Промеса

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    25.02.2019 18:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 21:10

      Ну красаучык, че. Воспользовался случаем. Кто знает, может больше и не сыграет с барсой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 25 февраля 2019, 20:46

      Теперь он обеспечил себе безбедную старость. В случае крайней нужды продаст или заложит в банк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2529

      Челнинец 25 февраля 2019, 19:54

      ради этого он туда и ушел, осуществил мечту, теперь можно обратно в Спартак!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 19:38

      Раритет в коллекции Промеса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 февраля 2019, 19:06

      А Промес что сделал?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 февраля 2019, 19:03

      Все, футболку Месси урвал, теперь можно карьеру заканчивать со спокойной душой!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 февраля 2019, 18:58

      хоть не зря в Испанию поехал

      0
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