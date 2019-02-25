Президент «Урала» – о Ракицком: «Парень пришел в «Зенит» зарабатывать деньги. Что он сделал нехорошего?»

Президент «Урала» Григорий Иванов не видит ничего плохого в переходе защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в «Зенит».

Украинец перебрался в петербургский клуб этой зимой за 10 миллионов евро.

«Ну это же футбол. Парень пришел зарабатывать деньги, захотел поиграть в другом чемпионате. Что в этом такого? Что он сделал нехорошего? Какие там особые взаимоотношения стран? Пускай в футболе ничего этого не будет.

У нас играют украинцы, и у нас с ними великолепные отношения. Это нормальные ребята, всe понимают. Если появятся хорошие украинские футболисты и сойдeмся по цене, то почему не взять? Не проблема. Это же фактически наши люди, мы с ними одинаковые, одинаково мыслим», – сказал Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

С 2014 года между Украиной и Россией напряженные политические отношения. Ранее футболистов, выступающих в российских клубах, переставали вызывать в украинскую сборную.