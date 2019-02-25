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    Президент «Урала» – о Ракицком: «Парень пришел в «Зенит» зарабатывать деньги. Что он сделал нехорошего?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов не видит ничего плохого в переходе защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в «Зенит».

    Украинец перебрался в петербургский клуб этой зимой за 10 миллионов евро.

    «Ну это же футбол. Парень пришел зарабатывать деньги, захотел поиграть в другом чемпионате. Что в этом такого? Что он сделал нехорошего? Какие там особые взаимоотношения стран? Пускай в футболе ничего этого не будет.

    У нас играют украинцы, и у нас с ними великолепные отношения. Это нормальные ребята, всe понимают. Если появятся хорошие украинские футболисты и сойдeмся по цене, то почему не взять? Не проблема. Это же фактически наши люди, мы с ними одинаковые, одинаково мыслим», – сказал Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

    С 2014 года между Украиной и Россией напряженные политические отношения. Ранее футболистов, выступающих в российских клубах, переставали вызывать в украинскую сборную.

    Источник: «Чемпионат»

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    25.02.2019 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:48

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ожидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://cort.as/-DJzC

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 февраля 2019, 22:13

      Человек никогда не решает по 1 причине. Всегда в совокупности.
      Чемпионат сильнее. Еврокубки обеспечены. Болельщики крутые.
      Стадион супер. Зарплата супер. А минусов на этом фоне два. Без сборной.
      И травля. Но травля не бесконечна. А плюсов больше. Вот и все.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 февраля 2019, 20:52

      По моему, заработать было на втором плане, первое - это свалить с Бандерстана. Это поступок и те кто рассуждают что мол из-за бабла, не понимают что это ему и его семье может стоить. Удачи!!!

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 25 февраля 2019, 18:59

      Почему не хорошо? Многие из за рубежа едут в Россию (как в Китай ) заработать денег. Почему только денег. Почему он не может отпахать в Зените 5 лет и заработать гражданство прописку в Питере. То ли он будет ежеминутно думать о своей семье, :"Как бы к нему не пришли с разборками?" То ли жить в Питере , как Тимощук и горя не знать.

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