Гончаренко: «ЦСКА отлично поработал на сборе. Только травма Дзагоева очень расстроила»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о победе над «Уфой» (2:1) в товарищеском матче. Специалист также поделился впечатлением от заключительного зимнего сбора команды в испанском Кампоаморе.

– Как оцените субботний матч и в целом предсезонную подготовку команды?

– Надо сказать, что игра с «Уфой» отличалась от проведенных ранее в нынешнее межсезонье. Наши команды отличаются от скандинавских. Если те агрессивнее переходят в атаку, то представители российской Премьер-лиги обороняются достаточно глубоко, вязко. Можно сказать, они лучше защищаются и действуют на стандартах.

Это был хороший матч на хорошем поле. Несмотря на закрытость «Уфы», удалось создать немало моментов. Кроме того, чувствовалось, что это последняя игра на сборе, когда футболисты чувствуют близость официальных матчей. Разумеется, мы хотели обойтись без травм и сохранить всех наших игроков к матчу с тульским «Арсеналом».

Если же говорить о сборах в целом, то мы отлично поработали. У нас были прекрасные условия. Единственное, что очень расстроило – травма Алана Дзагоева. Это был сильный удар для меня. Алан усердно работал, очень старался. Увы, в футболе такое случается. Будем ждать возвращения Дзагоева на поле.

– Еще пару слов об игре с «Уфой». Несмотря на пропущенный на 87-й минуте мяч, когда соперники сравняли счет, ЦСКА успел вновь выйти вперед и одержать победу. Команда в очередной раз проявила характер.

– Здесь важно отметить вот что: внутри команды мы всегда говорим, что недостаточно просто иметь преимущество над соперником, обязательно нужно забивать. Можно на 99% владеть инициативой, контролировать игру, создавать моменты, но, если ты не забиваешь, это превосходство ровным счетом ничего не стоит. Соперника нужно дожимать. Рад, что на сборах нам это удавалось не только в матче с «Уфой», но и в других. Например, против «Ньюкасла» или норвежских клубов мы всегда находили возможность правильно отреагировать на пропущенные мячи и переломить ход матча.