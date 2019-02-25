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    «Реал» вышел в лидеры текущего розыгрыша Примеры по пробитым пенальти

    В рамках 25-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Леванте» со счeтом 2:1.

    Оба гола в этом матче мадридцы забили с пенальти. Отличились Карим Бензема и Гарет Бэйл.

    Как сообщает Mister Chip, «Реал» вышел в лидеры текущего розыгрыша чемпионата Испании по пробитым 11-метровым ударам. На счету команды Сантьяго Солари восемь пенальти.

    Ближайшими преследователями «Реала» являются «Барселона» и «Эйбар» – по семь пенальти.

    • «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Барселона» – первое, «Эйбар» – 11-е.

    Источник: Mister Chip

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    25.02.2019 06:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 25 февраля 2019, 22:43

      LERDAV. а все ПЕНАЛЬТИ БУЛИ ЗАКОННЫЕ ? В Испанском чемпионате другим командам часто не дают законный пенальти.

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    • ...
      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 25 февраля 2019, 15:03

      Кто бы сомневался

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