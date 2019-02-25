«Реал» вышел в лидеры текущего розыгрыша Примеры по пробитым пенальти

В рамках 25-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Леванте» со счeтом 2:1.

Оба гола в этом матче мадридцы забили с пенальти. Отличились Карим Бензема и Гарет Бэйл.

Как сообщает Mister Chip, «Реал» вышел в лидеры текущего розыгрыша чемпионата Испании по пробитым 11-метровым ударам. На счету команды Сантьяго Солари восемь пенальти.

Ближайшими преследователями «Реала» являются «Барселона» и «Эйбар» – по семь пенальти.