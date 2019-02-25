«Реал» вышел в лидеры текущего розыгрыша Примеры по пробитым пенальти

LERDAV. а все ПЕНАЛЬТИ БУЛИ ЗАКОННЫЕ ? В Испанском чемпионате другим командам часто не дают законный пенальти.
В рамках 25-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Леванте» со счeтом 2:1.
Оба гола в этом матче мадридцы забили с пенальти. Отличились Карим Бензема и Гарет Бэйл.
Как сообщает Mister Chip, «Реал» вышел в лидеры текущего розыгрыша чемпионата Испании по пробитым 11-метровым ударам. На счету команды Сантьяго Солари восемь пенальти.
Ближайшими преследователями «Реала» являются «Барселона» и «Эйбар» – по семь пенальти.
- «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Барселона» – первое, «Эйбар» – 11-е.