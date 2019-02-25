Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 25-го тура Серии А против «Фиорентины» (3:3). В концовке встречи на 111-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота миланцев за игру рукой защитника Данило Д'Амбромио.

«Это была грудь. Без сомнений. Здесь не нужны аргументы. Это его грудь. Мы это отчетливо видели. Все видели повтор с боковой линии, все видели его. Это была грудь.

Я не говорил с судьей. Что он мог бы сказать мне? Что это рука, когда это, очевидно, не рука? Здесь нет «если» или «но», здесь все понятно. Это очевидно.

Это было перед его глазами. Нет сомнений, никаких «возможно», «вероятно», «потенциально», – сказал Спаллетти.