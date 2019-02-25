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    Спаллетти – о пенальти на 111-й минуте: «Здесь нет «если» или «но». Мяч попал в грудь»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 25-го тура Серии А против «Фиорентины» (3:3). В концовке встречи на 111-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота миланцев за игру рукой защитника Данило Д'Амбромио.

    «Это была грудь. Без сомнений. Здесь не нужны аргументы. Это его грудь. Мы это отчетливо видели. Все видели повтор с боковой линии, все видели его. Это была грудь.

    Я не говорил с судьей. Что он мог бы сказать мне? Что это рука, когда это, очевидно, не рука? Здесь нет «если» или «но», здесь все понятно. Это очевидно.

    Это было перед его глазами. Нет сомнений, никаких «возможно», «вероятно», «потенциально», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    25.02.2019 02:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 25 февраля 2019, 18:14

      Судья осел,не было руки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:23

      Изменить теперь уже ничего нельзя.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      kolyma999 25 февраля 2019, 13:26

      111 минута?Это что за матч такой?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 11:38

      То же что и у нас. Свой Гиннер завелся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 25 февраля 2019, 08:27

      кому-то очень хотелось ничейку

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 25 февраля 2019, 08:56

      ))) Мне, я ставил в батле 1:1. И вчера все три ничьи в КП зашли.

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 13:26

      ничейка обычно неплохой коэф. особенно если три три угадать

      11
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 25 февраля 2019, 15:51

      Мы играем с друзьям на очки по схеме 5-3-2-0

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 17:15

      на сайте здесь , а то во времена ссср, у нас мужики на работе играли

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 25 февраля 2019, 17:17

      Да, у нас своя здесь компания и мы впятером играем для интереса. Три года назад с двумя друзьями играли на деньги между собой, у нас свои были ставки на счёт и исход.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 февраля 2019, 03:25

      Я хоть не болельщик Интера, но скажу, что на всех повторах однозначного ответа на вопрос «задел ли мяч руку»не увидел. А вот то что мяч попал в грудь было видно сразу. Зачем нужен VAR если решение принимает рефери, глядя в мутный экранчик?...

      6
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