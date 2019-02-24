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    Гвардиола выиграл 25-й трофей в карьере и сравнялся с Моуринью

    «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка лиги (0:0, 4:3 по пенальти). Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы это 25-й трофей в карьере.

    Количество трофеев по странам:

    • Девять в Испании
    • Пять в Германии
    • Три в Англии
    • Восемь в международных турнирах

    Столько же трофеев выиграл бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    • Четыре в Португалии
    • Десять в Англии
    • Три в Испании
    • Четыре в Италии
    • Четыре в международных турнирах

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2019 23:46
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 00:23

      Теперь другое дело, всё таки в Испании он выиграл 9 трофеев, а не 7.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 23:57

      Арифметика не бьётся, или ошибка при наборе ? Пока 23 получается.

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