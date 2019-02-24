Гвардиола выиграл 25-й трофей в карьере и сравнялся с Моуринью

Теперь другое дело, всё таки в Испании он выиграл 9 трофеев, а не 7.
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка лиги (0:0, 4:3 по пенальти). Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы это 25-й трофей в карьере.
Количество трофеев по странам:
- Девять в Испании
- Пять в Германии
- Три в Англии
- Восемь в международных турнирах
Столько же трофеев выиграл бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
- Четыре в Португалии
- Десять в Англии
- Три в Испании
- Четыре в Италии
- Четыре в международных турнирах
Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги