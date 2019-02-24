Гвардиола выиграл 25-й трофей в карьере и сравнялся с Моуринью

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка лиги (0:0, 4:3 по пенальти). Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы это 25-й трофей в карьере.

Количество трофеев по странам:

Девять в Испании

Пять в Германии

Три в Англии

Восемь в международных турнирах

Столько же трофеев выиграл бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Четыре в Португалии

Десять в Англии

Три в Испании

Четыре в Италии

Четыре в международных турнирах

Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги