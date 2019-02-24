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    Мусаев – о переносе матча с «Ростовом»: «Играешь на выезде, летишь домой, потом едешь 4 часа. Не вижу логики»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Ростова» (0:1).

    — Наша проблема — это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя.

    — Вы играете в трех турнирах. Есть приоритеты?

    — Нет. Мы хотели выиграть, всегда играем на победу, вы видели это по составу. Приоритетов не было, везде хотим быть как можно выше.

    — То, что матч не перенесли на более поздний срок, как-то повлияло на результат?

    — Это сказалось. Когда играешь с большими энергозатратами на выезде, потом четыре часа летишь домой, потом к вам едешь четыре часа… Не вижу в этом логики. Начинаются разговоры, что про перенос якобы говорили в ноябре. Ничего такого не было. Кубок всегда шел по будням, поэтому мне непонятна такая принципиальная позиция соседей. Все для победы? Поздравляю, вы победили.

    • В четверг «Краснодар» играл в Германии в матче Лиги Европы.
    • О переносе матча стало известно в январе.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.02.2019 21:42
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 25 февраля 2019, 19:12

      мусаев не тренер .поставь его в кр сов или уфу уже давно бы вылетел с должности а с таким подбором играков результат он не даст а просрочка начнёт лететь всем и займёт 4 место

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 25 февраля 2019, 16:03

      Ставишь на клубный автобус антирадар и едешь 2.5 часа, а не 4.

      -1
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      Рейтинг: +161

      sidors32 25 февраля 2019, 12:56

      Краснодар в трех играх забил один гол и тот со штрафного. Про начало интервью никто не хочет говорить. Проблема - реализация. А автобус в нашем чемпионате не только Ростов ставит, так что надо учиться обыгрывать и такие команды. Да и вообще, неужели тактика Ростова для Мусаева была неожиданностью? Ростов почти все матчи так играет.

      -1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 25 февраля 2019, 10:12

      Сколько негативных отзывов об одном не правильно спланированном событии. Виноват конечно же Мусаев, который позволил высказать свою точку зрения.
      Этот кубок сколько я себя помню тянут за уши. Первый год, когда лидеры не слили в первом туре, а решили поиграть. Кажется это был последний год. И все Мусаев негодяй такой.
      Может смена руководства поймет, что виной тому не тренер, а система.
      Ну а вчерашний кардебалет можно было выключать на второй минуте. Валера не решился играть в футбол против ослабленной команды при полных трибунах.
      Странно, почему любят Краснодар, а не автобусные команды.

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 25 февраля 2019, 10:11

      По мне, так Карпин тактически переиграл Мусаева. Надо было заставить Ростов возиться с мячом. Если ставка была на быстрый гол, то Шапи сразу выпускать надо было, а так измотались в первом тайме и слились.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > sochi-2013 25 февраля 2019, 10:14

      А тактика в чем была? Поставить всю команду во вратарскую и отбивать мяч?

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Retiremen_VMF 25 февраля 2019, 15:01

      а чем тебе это не тактика? Ею Карпин и победил.

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      Рейтинг: +829

      Spinorr 25 февраля 2019, 10:09

      Мне очень понравилась позиция Ростова - и в первую очередь по отношению к своим болельщикам. Да и к Краснодарским тоже.
      А то, что матчи на кубок играются в будни - детский лепет.

      0
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      Рейтинг: +2919

      Play 25 февраля 2019, 09:42

      Уже сто раз муссировали эту тему, Мусаев либо дурачка включает, либо вообще не в теме. Ростов выступал с заявлением, что они были не против переноса матча, если бы Краснодар обратился раньше. А руководство Краснодара ковыряло в носу до самого конца, хотя все даты были известны, и обратилось с просьбой о переносе, когда уже билеты поступили в продажу. Каково болельщикам, когда уже купил билет на матч и тут его переносят, да ещё и на рабочий день. Так что не надо в этой ситуации делать из Краснодара жертву, а Ростов подлым злодеем, я уважаю команду Мусаева, но в ситуации виноваты они сами.

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      Рейтинг: +67330

      portero 25 февраля 2019, 08:36

      что жаловаться, все ведущие команды так играют, надо привыкать.

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 25 февраля 2019, 07:56

      Писатели, тренер не задевал сам этот вопрос, он на него ответил так как считает. А эмоции хлестали по игре соперника в 11 защитников и затягивании времени с первой секунды. Не удивлюсь, что в следующем году этот престижный турнир будет играть какой нибудь Краснодр-8.
      Кто не заметил, что команда играла не восстановленная?
      Ростов с победой, тренерский гений Карпина сработал. Кубок упал еще ниже плинтуса...

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Retiremen_VMF 25 февраля 2019, 08:04

      в 12 защитников.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 25 февраля 2019, 07:54

      негоже мусаеву жаловаться на что то... можно и в декабре было подумать о переносе... а так, смахивает на луческу нытьем своим...

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > den161 25 февраля 2019, 10:16

      Давайте по окончании сезона обосрем Мусаева, а сейчас выигрывайте кубок, путь свободен...

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      Рейтинг: +2336

      den161 > Retiremen_VMF 25 февраля 2019, 10:40

      я никого не обсерал, а лишь сказал что ныть не надо. Обо всем известно было заранее. Ничего личного как говорится.

      Краснодару удачи в ЛЕ и дай бог попасть в ЛЧ, пора уже!!

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Retiremen_VMF 25 февраля 2019, 19:15

      мы выграем а вы опять в пролёте .искуственый клуб .одним словом станица.вы и в премьер лигу вышли нахаляву из за отказа клубов

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