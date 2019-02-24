мусаев не тренер .поставь его в кр сов или уфу уже давно бы вылетел с должности а с таким подбором играков результат он не даст а просрочка начнёт лететь всем и займёт 4 место
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Ростова» (0:1).
— Наша проблема — это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя.
— Вы играете в трех турнирах. Есть приоритеты?
— Нет. Мы хотели выиграть, всегда играем на победу, вы видели это по составу. Приоритетов не было, везде хотим быть как можно выше.
— То, что матч не перенесли на более поздний срок, как-то повлияло на результат?
— Это сказалось. Когда играешь с большими энергозатратами на выезде, потом четыре часа летишь домой, потом к вам едешь четыре часа… Не вижу в этом логики. Начинаются разговоры, что про перенос якобы говорили в ноябре. Ничего такого не было. Кубок всегда шел по будням, поэтому мне непонятна такая принципиальная позиция соседей. Все для победы? Поздравляю, вы победили.
- В четверг «Краснодар» играл в Германии в матче Лиги Европы.
- О переносе матча стало известно в январе.