Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Ростова» (0:1).

— Наша проблема — это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя.

— Вы играете в трех турнирах. Есть приоритеты?

— Нет. Мы хотели выиграть, всегда играем на победу, вы видели это по составу. Приоритетов не было, везде хотим быть как можно выше.

— То, что матч не перенесли на более поздний срок, как-то повлияло на результат?

— Это сказалось. Когда играешь с большими энергозатратами на выезде, потом четыре часа летишь домой, потом к вам едешь четыре часа… Не вижу в этом логики. Начинаются разговоры, что про перенос якобы говорили в ноябре. Ничего такого не было. Кубок всегда шел по будням, поэтому мне непонятна такая принципиальная позиция соседей. Все для победы? Поздравляю, вы победили.