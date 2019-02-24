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    Эмери – об игре с «Саутгемптоном»: «Мы играли очень хорошо. Идем от матча к матчу»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Саутгмептона» (2:0).

    «Мы заслужили победу. У нас были моменты, и мы играли очень хорошо. Вторая половина, может, была хуже первой, но я думаю, что мы заслужили еще один гол.

    Самое важное – это три очка дома при наших болельщиках.

    Это хороший шаг вперед, мы идем от матча к матчу. Мы рады тому, какую позицию занимаем, и мы продолжаем», – сказал Эмери.

    «Арсенал» набрал 53 очка и поднялся на четвертое место в таблице.

    Источник: BBC

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    24.02.2019 21:24
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