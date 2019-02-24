Клопп: «Мы не очень хорошо сыграли с «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Можно говорить, что мы заработали одно или потеряли два очка. Мы начали матч точно так, как и хотели. Потом начались травмы. Потом Роберто Фирмино выбыл.

Моментов не было – только один, когда Алисон сделал великолепный сэйв – остальные были со стандартов. Из-за этого игра оставалась открытой, но мы не создали достаточно моментов, это правда.

Мы не очень хорошо сыграли, по правде говоря. Мы принимаем это. Это заработанное очко, у нас на одно очко больше, чем раньше, но мы этого не ощущаем», – сказал Клопп.

В первом тайме четыре игрока покинули поле из-за травм (трое у «МЮ» и один «Ливерпуля»).

«МЮ» с 52 очками идет пятым в таблице.

«Ливерпуль» с 66 очками идет первым.

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