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    Мхитарян: «Мы хотели забить «Саутгемптону» больше голов»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Саутгмептона» (2:0).

    «Взаимопонимание между игроками было хорошим. Нам не повезло забить только два гола, но это футбол.

    Неважно, что мы уже забили два, ведь мы хотели забить больше и порадовать болельщиков.

    Это очень важные три очка, они были нужны нам. Теперь нужно сфокусироваться на игре с «Борнмутом» в среду. Мы все еще в гонке и будем бороться до конца», – сказал Мхитарян.

    • Мхитарян забил гол в этом матче.
    • «Арсенал» с 53 очками занимает четвертое место в таблице.

    Источник: BBC

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    24.02.2019 19:59
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