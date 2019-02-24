Мхитарян: «Мы хотели забить «Саутгемптону» больше голов»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Саутгмептона» (2:0).

«Взаимопонимание между игроками было хорошим. Нам не повезло забить только два гола, но это футбол.

Неважно, что мы уже забили два, ведь мы хотели забить больше и порадовать болельщиков.

Это очень важные три очка, они были нужны нам. Теперь нужно сфокусироваться на игре с «Борнмутом» в среду. Мы все еще в гонке и будем бороться до конца», – сказал Мхитарян.