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    Сульшер: «Не помню, чтобы у «Ливерпуля» были моменты»

    Уле-Гуннар Сульшер, главный тренер «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

    «Все, что могло пойти не так в первом тайме, пошло не так. У нас четыре игрока получили травмы. Рэшфорда пришлось оставить на после. Казалось, что это будет тяжелый день.

    Не помню, чтобы у «Ливерпуля» были моменты. Тем не менее они владели мячом. Не помню, чтобы Де Хеа делал сэйвы.

    Скотт МакТоминай сыграл великолепно.

    Когда сопернику нужен гол, и они меняют Салаха, то это значит, что Люк Шоу провел хороший матч», – сказал Сульшер.

    • В первом тайме четыре игрока покинули поле из-за травм (трое у «МЮ» и один «Ливерпуля»).
    • «МЮ» с 52 очками идет пятым в таблице.
    • «Ливерпуль» с 66 очками идет первым.

    Сульшер – мастер: потерял трех игроков за тайм, но сдержал «Ливерпуль»

    Источник: BBC

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    24.02.2019 19:43
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