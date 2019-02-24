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    Чернов и Еременко – в стартовом составе «Ростова», Сафонов и Игнатьев сыграют с первых минут у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на ответный четвертьфинальный матч Кубка России.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Еременко, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

    Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Первая игра в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    24.02.2019 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 18:24

      Составы боевые и есть возможность для ротации и усиления игры по отдельным позициям. Надеюсь, что игра будет кубковой и бескомпромиссной. Всем удачи и без травм.

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