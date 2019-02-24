Чернов и Еременко – в стартовом составе «Ростова», Сафонов и Игнатьев сыграют с первых минут у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на ответный четвертьфинальный матч Кубка России.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Еременко, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Первая игра в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.

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