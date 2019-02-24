Чернов и Еременко – в стартовом составе «Ростова», Сафонов и Игнатьев сыграют с первых минут у «Краснодара»

Составы боевые и есть возможность для ротации и усиления игры по отдельным позициям. Надеюсь, что игра будет кубковой и бескомпромиссной. Всем удачи и без травм.
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на ответный четвертьфинальный матч Кубка России.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Еременко, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Первая игра в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.
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