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    Гацкан: «Если пройдем «Краснодар», у нас будут хорошие шансы выйти в финал Кубка. Это матч года для «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан считает, что ростовчане смогут побороться за выход в финал Кубка России, если пройдут «Краснодар» на четвертьфинальной стадии.

    В первой встрече в Краснодаре команды сыграли со счетом 2:2. Ответная игра состоится на «Ростов Арене» сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – В одной из социальных сетей вы написали, что игра против «Краснодара» – матч года.

    – Я правда так считаю. Если мы пройдем дальше, то у нас будет хороший шанс добраться до финала Кубка. Сейчас важно сконцентрироваться на этом матче.

    – Первый матч с «быками» запомнился сильной концовкой.

    – После 0:2 казалось, что многое потеряно, но ребята молодцы, не бросили играть. Смогли переломить ход встречи. Я вышел на поле, стал агрессивно играть против их молодежи. Они не очень любят, когда им не дают простора. В итоге сравняли счет и теперь у нас хорошие шансы.

    – Как вам формат, когда в Кубке России играют по два матча?

    – Мне так нравится больше, чем раньше. Сейчас, даже после первой неудачной встречи, тяжело потерять шансы на дальнейший успех.

    – Ждете полный стадион?

    – Хотелось бы повторения игры с «Рубином». Чтобы собралось 40 тысяч на трибунах, а нас гнали вперед.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    24.02.2019 17:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 24 февраля 2019, 21:24

      Я хоть и за Краснодар, но Ростову победа нужней,удачи им. Все, игра закончилась, с победой, Ростов. Теперь вам победы в кубке.

      2
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 24 февраля 2019, 19:59

      Краснодар конечно играет лучше, но повезёт моему Ростову. Сегодня на стадион не пошёл, как назло второй день мороз, мне нельзя переохлаждаться, переболел пневмонией. Ростову победы желаю !!!!!

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 24 февраля 2019, 17:43

      Неплохая мысль. Хоть и игра Ростова представляет из себя непонятно что, но думаю Валерка Карпин чисто на своей харизме может создать в команде приятный микроклимат. Тренер-то тактически из него некудышный, как выяснилось годами ранее. Краснодару кубок до фонаря, он и так в Еврокубках будет. А вот Ростову в финале спартак чпокнуть и снова вперед, на европейские поля!

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