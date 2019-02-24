Гацкан: «Если пройдем «Краснодар», у нас будут хорошие шансы выйти в финал Кубка. Это матч года для «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан считает, что ростовчане смогут побороться за выход в финал Кубка России, если пройдут «Краснодар» на четвертьфинальной стадии.

В первой встрече в Краснодаре команды сыграли со счетом 2:2. Ответная игра состоится на «Ростов Арене» сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

– В одной из социальных сетей вы написали, что игра против «Краснодара» – матч года.

– Я правда так считаю. Если мы пройдем дальше, то у нас будет хороший шанс добраться до финала Кубка. Сейчас важно сконцентрироваться на этом матче.

– Первый матч с «быками» запомнился сильной концовкой.

– После 0:2 казалось, что многое потеряно, но ребята молодцы, не бросили играть. Смогли переломить ход встречи. Я вышел на поле, стал агрессивно играть против их молодежи. Они не очень любят, когда им не дают простора. В итоге сравняли счет и теперь у нас хорошие шансы.

– Как вам формат, когда в Кубке России играют по два матча?

– Мне так нравится больше, чем раньше. Сейчас, даже после первой неудачной встречи, тяжело потерять шансы на дальнейший успех.

– Ждете полный стадион?

– Хотелось бы повторения игры с «Рубином». Чтобы собралось 40 тысяч на трибунах, а нас гнали вперед.