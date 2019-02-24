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    Corriere della Sera: после поражения от «Атлетико» Роналду купил Rolls Royce за 400 тысяч с номером 007

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел автомобиль Rolls Royce Cullinan после поражения туринцев от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Corriere della Sera.

    Это первый внедорожник в модельном ряду английского автопроизводителя.

    Португалец купил машину в Милане в компании своей девушки Джорджины Родригес. Стоимость авто – 400 тысяч евро, а его мощность составляет 571 л.с. По специальному заказу футболисту на автомобиле сделали номер 007.

    Источник: Corriere della Sera

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    24.02.2019 12:36
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 25 февраля 2019, 10:31

      Как он мог..... , а ещё, а ещё он после поражения , наверняка, в сортир ходил! Вот .

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:12

      Покупал бы лучше после победы.

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 24 февраля 2019, 17:23

      А я после матча собрал все бабки и пошол купил двушку пива

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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 24 февраля 2019, 15:57

      Поздравляю всех с наступившим Днём защитника отечества, желаю, чтобы у каждого в жизни была возможность купить такую машину!!!

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 февраля 2019, 15:27

      Вот что самое прикольное...И соц.опрос проводить не надо...Сразу понятно кто содомит или сочувствующий...Минус поставил БуРЖуЙ.Ребята не забудьте поздравить этого персонажа с 8 марта.)))

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 24 февраля 2019, 20:35

      да че ты пукаешь тут ! и так все знают что ты дрочишь на кристинку и что ты активист ЛГБТ в своем пед ри льном колхозе !

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Вот оно чё Михалыч 24 февраля 2019, 21:09

      Это тебе твой психиатр рассказал?Как же за вас "голубей" должно быть вашим родителям стыдно...

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > ZSB 24 февраля 2019, 21:35

      У него весь мозг через анус вышел.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ZSB 25 февраля 2019, 01:20

      да круто ты этого петуха жаришь ))))

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 24 февраля 2019, 15:25

      Я думаю,что покупка машины планировалась давно и не зависела о того выиграет команда или проиграет, но журналистам как обычно нужен какой нибудь вброс или инфоповод

      4
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 февраля 2019, 14:55

      Роналду в мире один и Rolls Royse у него должен быть статусно достойным,я именно так считаю...

      4
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      Рейтинг: +905

      VVadic 24 февраля 2019, 14:52

      Чтобы не было слышно как он плачет в машине.

      -1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 февраля 2019, 14:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А при чем тут 007???Он что Бондом себя возомнил???Передергивает петушара!!!Ему больше 005 подошел бы...

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > mutabor0992 24 февраля 2019, 17:54

      видать ты его постоянный свечкодержатель раз с такой уверенностью пишешь

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Dizayner 24 февраля 2019, 21:06

      Вот что у вас,у любителей содомитов всегда один и тот же аргумент про свечку???

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > mutabor0992 24 февраля 2019, 21:11

      ты сам нарываешься на этот аргумент своей отличной осведомленностью о том кто с кем спит, где и когда. выходит любитель содомитов это ты раз с такими подробностями знаешь, заметь не я это говорю а ТЫ))) так что парень хорош палится, ну или сделай каминг-аут)))тогда можешь спокойно держать свечку и любить содомитов

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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 февраля 2019, 13:50

      Рон был лучшим на поле у Юве. В чем проблема с покупкой машины? Они даже не вылетели ещё...

      Так и вижу как все тут собравшиеся отменяют свои покупки квартир и машин при неудачных проектах на работе!

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > panmon 24 февраля 2019, 15:40

      Лучшим был Годин и команда Атлетико(Мадрид)!!!Рон запомнился лишь провокацией болел.

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