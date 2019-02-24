Corriere della Sera: после поражения от «Атлетико» Роналду купил Rolls Royce за 400 тысяч с номером 007

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел автомобиль Rolls Royce Cullinan после поражения туринцев от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Corriere della Sera.

Это первый внедорожник в модельном ряду английского автопроизводителя.

Португалец купил машину в Милане в компании своей девушки Джорджины Родригес. Стоимость авто – 400 тысяч евро, а его мощность составляет 571 л.с. По специальному заказу футболисту на автомобиле сделали номер 007.